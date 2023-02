Bühnen- und Hörspiel-Transporter: Neues Zubehör für die Toniebox

Die letzten drei Jahre war die Toniebox ein regelmäßiger Begleiter und das wird sich auch die nächsten Jahre kaum ändern, denn das nächste Kind ist bereits im Anmarsch. Unterwegs haben wir die Toniebox bisher in eine einfache Tragetasche gepackt, die es bei Amazon schon für Preise zwischen 10 und 20 Euro gibt.

Vom Hersteller der Toniebox gibt es ab diesem Monat zwei neue Transport-Möglichkeiten: Den Bühnen-Transporter für 29,99 Euro und den Hörspiel-Transporter für 34,99 Euro. Durchaus etwas teuer, dafür aber auch mit einigen pfiffigen Ideen ausgestattet.

Das erwartet euch beim Tonies Bühnen-Transporter

Da wäre zum Beispiel der neue Bühnen-Transporter, der mit 20 x 20 x 12 Zentimeter nicht viel größer ist als die Tonieboox selbst. Die Tasche lässt sich aufklappen und verwandelt sich in eine kleine Bühne zum Spielen mit den Tonies. In verschiedenen Innentaschen und Netztaschen können insgesamt 14 Figuren untergebracht werden. Der Bühnen-Transporter ist in drei verschiedenen Designs erhältlich und kann auf der Tonies-Webseite oder auch auf Amazon bestellt werden.

Der Hörspiel-Transporter für die Toniebox

Mit Maßen von 19 x 28 x 13 Zentimetern ist der Hörspiel-Transporter etwas größer, bietet dafür aber auch Platz für weiteres Zubehör. So können unter anderem Ladestation und Kopfhörer mit in der Tasche untergebracht werden. Pfiffig: Eine kleine Lautsprecherklappe, die zum Design der Tasche passt, kann per Reißverschluss geöffnet werden. So können die Kids die Hörspiele auch genießen, wenn die Toniebox in der Tasche steht. Auch den Hörspiel-Transporter gibt es in drei verschiedenen Designs, bestellen könnt ihr auf der Webseite oder bei Amazon.

Ganz interessant sind noch die generellen Informationen zum Material: Beide Taschen sind nach DIN EN 71 auf ihre Sicherheit geprüft. Zudem bestehen der Oberstoff und das Futter aus 100 Prozent recyceltem PET.