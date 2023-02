ReplyCube: Apple Mail-Erweiterung verwaltet wiederverwertbare Antworten

Wer gerade beruflich viel mit E-Mails zu tun hat und beispielsweise im Kundenservice Antworten schreiben muss, kann sich die Arbeit mit entsprechenden vorformulierten Sätzen, die immer wieder verwendet werden, erleichtern. Dies können beispielsweise Begrüßungs- oder Abschiedsfloskeln sein, die dann nicht jedes Mal erneut eingetippt werden müssen.

Das Entwicklerteam von Funn Media, die in der Vergangenheit auch schon für Apps wie Calory und WaterMinder verantwortlich waren, haben nun eine neue App mit dem Namen ReplyCube (App Store-Link) für iPhones, iPads und den Mac veröffentlicht, die die Unterstützung für Erweiterungen in Apple Mail nutzt. Die App zielt darauf ab, die E-Mail-Verwaltung zu beschleunigen, indem sie es ermöglicht, wiederverwendbare Nachrichten zu erstellen, und dann auf diese direkt aus dem Erstellungsfenster von Apples Mail-App zuzugreifen.

Erstmals eingeführt hat Apple die Unterstützung für Mail-App-Erweiterungen ursprünglich mit macOS Monterey. Groß bekanntgeworden oder viel genutzt wurde das Feature leider bisher nicht, ganz im Gegenteil zu Erweiterungen für Apples Webbrowser Safari. ReplyCube hingegen nutzt die Unterstützung für Mail-Erweiterungen auf dem Mac durchaus zu seinem Vorteil.

ReplyCube basiert auf einer eigenständigen Anwendung, in der man wiederverwendbare E-Mail-Antworten und Textschnipsel erstellen und verwalten. Die Anwendung ermöglicht es, Nachrichten zu erstellen, bestimmte Arten von Nachrichten zu filtern und sie in verschiedenen Kategorien zu organisieren. Der integrierte Texteditor von ReplyCube unterstützt Standardformatierungsoptionen sowie Bilder und Dateien. So berichtet auch das Entwicklerteam:

„Eine der wichtigsten Funktionen von ReplyCube für Mac ist die Apple Mail-Erweiterung. Sobald Sie alle Ihre Vorlagen erstellt haben, fügen Sie die Erweiterung zum Compose-Fenster hinzu, und von dort aus können Sie schnell auf die vordefinierten Nachrichten zugreifen. Im Popup-Fenster können Sie per Drag & Drop oder durch Kopieren und Einfügen schnell auf Ihre E-Mails antworten. Eine weitere großartige Funktion von ReplyCube ist der Texteditor. Er ist intuitiv und benutzerfreundlich und macht es einfach, Vorlagen zu erstellen und zu bearbeiten. Durch die Möglichkeit, Vorlagen in der iCloud zu speichern, können Sie von jedem Ihrer Geräte aus darauf zugreifen, so dass Sie immer und überall produktiv bleiben können.“

Um die Mail-Erweiterung von ReplyCube auf dem Mac zu aktivieren, klickt man einfach auf die Kopfzeile „Mail“ in der Menüleiste, dann auf „Einstellungen“ und „Erweiterungen“. Dort sollte man nach der Installation ReplyCube in der Seitenleiste sehen und kann das Häkchen der App aktivieren. Im Anschluss kann man das ReplyCube-Symbol am oberen Rand des Mail-Erstellungsfensters sehen, wenn man eine Mail sendet oder beantwortet. Die Apple Mail-App für iPhone und iPad hingegen unterstützt keine Erweiterungen, so dass man auf den mobilen Geräten die Standalone-App von ReplyCube zum Kopieren und Einfügen der Antworten nutzen muss.

ReplyCube kann im App Store für Macs, iPhones und iPads geladen werden, und benötigt zur Installation iOS/iPadOS 15.0 bzw. macOS 12.0 oder neuer. Auch rund 11 MB an freiem Speicherplatz werden von der App eingefordert, als Sprache steht bisher Englisch zur Verfügung. Der Download selbst ist kostenlos, das Premium-Abo kostet 1,49 Euro/Monat oder 10,99 Euro/Jahr.