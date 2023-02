Torras Upro Ostand Case angeschaut: 4-in-1 Hülle mit MagSafe, Ring & Standfunktion

Ich mag das nackte iPhone – ohne Case, ohne Folie. Es fühlt sich einfach toll an und sieht zudem noch wunderschön aus. Aber: Ein ungeschütztes iPhone kann auch schon bei einem kleinen Sturz kaputt gehen. Wer sich für diesen Fall wappnen möchte, kann mit einer Schutzhülle solch ein Desaster verhindern. Ich habe mir das Torras Upro Ostand Case genauer angesehen, da ich die die 4-in-1 Hülle spannend finde.

Das iPhone selbst wird in das stoßfeste Gehäuse gelegt und ist schnell dort verankert. Alle Anschlüsse bleiben dabei frei, zudem gibt es eine umlaufende Wulst, die sowohl das Display als auch das Kameramodul schützt und nicht in direkten Kontakt zum Untergrund steht. Torras wirft hier mit zahlreichen Fachbegriffen wie ShockMAT Airbag-Schutz, 360°-Polsterung und X-Shock 3.0 Airbags um sich. Kann man machen, allerdings können solche Beschreibungen auch einfach verwirrend sein, zumal die deutsche Übersetzung nicht gerade gut ist.

Das Case an sich gefällt mir aber. Es liegt gut in der Hand, die Knöpfe lassen sich leicht drücken, die Lautsprecher sind frei und der Anschluss zum Laden ebenfalls. Spannend wird das Case aber erst durch den eingebauten Metallring auf der Rückseite. Dieser ist mit MagSafe kompatibel und hält demnach an kompatiblen Zubehör. Sei es ein einfaches MagSafe-Ladekabel, ein MagSafe Ständer, Autohalterung oder ähnliches.

Der MagSafe-Ring hält gut und sicher und als zusätzliche Funktion kann er ausgeklappt werden. Das bedingt aber auch, dass der Ring klackt, wenn man das iPhone samt Hülle von einem MagSafe-Ständer abzieht. Allerdings nur dann, wenn man das iPhone von oben zuerst abnimmt, da das Scharnier des Rings unterhalb platziert ist. Das könnt ihr vermeiden, in dem ihr euer iPhone einfach seitlich oder von unten nach oben abzieht.

Da der Ring ausklappbar ist, könnt ihr euer iPhone so unterwegs einfach aufstellen. Der Ring kann zwischen 40 und 120 Grad ausgeklappt werden, ihr könnt euer iPhone dabei im Hoch- oder Querformat nutzen. Beide Positionen bieten eine sichere Standfunktion, wobei im Hochformat das iPhone schneller umfallen kann, da es hier weniger Auflagefläche gibt.

Der Ring bietet aber noch mehr. Er fungiert nämlich als sichere Fixierung. Ihr könnt den Ring aufklappen und mit mehreren Fingern das iPhone stabilisieren. Das ist vor allem beim großen iPhone Pro Max und iPhone Plus praktisch, allerdings muss ich sagen, dass aufgrund der Größe des MagSafe-Rings die Handhabung etwas komplizierter ist. Herkömmliche Ringhalterungen sind deutlich kleiner und sorgen für einen besseren Halt. Als Kombination in dem Case aber eine gute Idee.

Das Torras Upro Ostand Case ist in den Farben Schwarz, Dunkellila und Transparent erhältlich. Je nach Modell muss man zwischen 33 Euro und 39,99 Euro bezahlen. Bei einigen Varianten gibt es auch einen kleinen Coupon auf der Produktseite.