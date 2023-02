Apple Watch DesignLab: Nomad bietet digitale Anprobe für Watch-Armbänder an

Im hauseigenen Apple Watch Studio könnt ihr auf der Apple-Webseite, die ja jetzt neu gestaltet wurde, jede Apple Watch mit jedem Armband kombinieren und so vorab sehen, ob die Kombination ein Match ist. Ihr könnt das Gehäuse wählen, das Armband anlegen und so einen eigenen Look erstellen. Mit dem Apple Watch DesignLab hat Nomad ein ähnliches Angebot am Start und erlaubt das Kombinieren eigener Bänder.

Auch hier wählt ihr eure Apple Watch Generation und Größe aus, könnt die Farbe angeben und im Anschluss lässt sich eines der vielen Nomad Apple Watch Armbänder damit kombinieren. Bei Gefallen könnt ihr natürlich direkt zum Kauf springen. Eine praktische Funktion, mit der man einen Fehlkauf besser ausschließen kann.

Nomad hat bietet diverse Armbänder an. Es gibt verschiedene Sport-Armbänder, edle Ledervarianten oder tolle Metallbänder. Klickt euch einfach in das neue DesignLab und startet eine digitale Anprobe.