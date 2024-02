BundleHunt: Neujahrs-Sale mit 45 Mac-Apps

Auf der bekannten Software-Plattform BundleHunt gibt es eine neue Aktion zum neuen Jahr. Vielleicht für uns etwas zu spät, allerdings steht gerade in China das Neujahrsfest in den Startlöchern.

Erfreulich ist, dass es bei BundleHunt keine Startgebühr mehr gibt: Ihr könnt euch also auch nur eine einzelne Anwendung aussuchen und bezahlt den angegebenen Preis. Zudem gibt es ab einem Einkaufswert von 30 US-Dollar einen Rabatt in Höhe von 3 US-Dollar. Der Nachlass steigt in 1-Dollar-Schritten auf bis zu 10 US-Dollar an. Alle angebotenen Apps könnt ihr auf der Aktionsseite selbst entdecken.

Das sind die Favoriten der BundleHunt-Aktion

Mail Archiver X: E-Mails sicher verwahren mit automatischem Mail-Management (sonst 49,99 USD, jetzt 4 USD)

E-Mails sicher verwahren mit automatischem Mail-Management (sonst 49,99 USD, jetzt 4 USD) Blocs V5: Beeindruckende responsive Websites erstellen, ohne Code zu schreiben (sonst 99,99 USD, jetzt 21,99 USD)

Beeindruckende responsive Websites erstellen, ohne Code zu schreiben (sonst 99,99 USD, jetzt 21,99 USD) Pathfinder: Einfacher Zugriff auf häufig verwendete Dateien und Ordner durch Lesezeichen und Voreinstellungen für Registerkarten (Jahresabo, sonst 29,95 USD, jetzt 4,99 USD)

Einfacher Zugriff auf häufig verwendete Dateien und Ordner durch Lesezeichen und Voreinstellungen für Registerkarten (Jahresabo, sonst 29,95 USD, jetzt 4,99 USD) TextExpander: Die beliebteste Textersetzungs- und Shortcut-App (Jahresabo, sonst 39,96 USD, jetzt 6 USD)

Die beliebteste Textersetzungs- und Shortcut-App (Jahresabo, sonst 39,96 USD, jetzt 6 USD) Simon: Flexibles Server-Monitoring (sonst 99 USD, jetzt 2 USD)

Flexibles Server-Monitoring (sonst 99 USD, jetzt 2 USD) Surfast Video Downloader: Lade Online-Videos und -Audios von beliebigen Websites wie YouTube, TikTok, Facebook und Twitter herunter (sonst 69,95 USD, jetzt 5 USD)

Auf der Aktionsseite von BundleHunt könnt ihr alle Apps entdecken und zu eurem persönlichen Bundle hinzufügen. Das Bundle lässt sich mit Apple Pay, PayPal oder Kreditkarte bezahlen.