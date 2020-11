Call of Duty Mobile: Saison 12 mit dem Titel „Lichter aus“ startet

In Call of Duty Mobile (App Store-Link) geht die 12. Saison an den Start, die diesmal auf den Namen „Lichter aus“ hört. Abermals gibt es zahlreiche Neuheiten, Belohnungen, Karten, Charaktere und vieles mehr. Eine Auflistung findet ihr folgend, gerne könnt ihr euch für weitere Details in diesen Blog-Eintrag klicken.

Sie werden die ganze Nacht über wach sein, wenn Sie in Call of Duty: Mobile „Saison 12: Lichter aus“ erleben. Rüsten Sie Ihr Nachtsichtgerät aus und spielen Sie auf bei Fans beliebten Karten, wie etwa Hackney Yard aus Modern Warfare. Sehen Sie nicht unters Bett, denn was Sie nicht sehen, kann Ihnen nichts tun. Der Spielmodus „Angriff der Untoten“ ist zurück, und diesmal ist es dunkel. Der neue Battle Pass bietet Ihnen 50 Stufen voller Taktikausrüstung, die Sie für den Sieg brauchen. Planen Sie Ihre nächtlichen Überfälle mit „Price – Finstere Nacht“ und „Ghost – Kieferknochen“ sowie weiteren nachtaktiven Soldaten. Bleiben Sie nicht alleine im Dunkeln zurück, spielen Sie „Saison 12: Lichter aus“ in Call of Duty: Mobile. Der Battle Pass der Saison 12 erscheint am 11. November!

Neue Belohnungen im Premium-Battle Pass

Neue epische Looks für Stadtspürhund, Price, Ghost, Velikan

Neue epische Baupläne: AGR 556 – Byakko, Typ 25 – Infiltrieren

Neue epische Schwarzes Gold-Waffen

Neue legendäre Visitenkarte: Unfriede

Neue Belohnungen im kostenlosen Battle Pass

Neue Basis-MP: AGR 556. Vollautomatische MP mit hoher Feuerrate. Effektiv auf mittlere Distanz. Schalten Sie 5,56-Munition frei, um ihre volle Feuerkraft zu erleben.

Neue Operator-Fertigkeit: Ballistikschild. Beständiger Verteidigungsschild mit einer eingebauten vollautomatischen MP.

Neue Belohnungen aus Events und Herausforderungen

Neue Basis-Pistole: .50 GS. Eine nicht ganz leicht zu handhabende Pistole mit Zerstörungsschäden und geringem Rückstoß.

Neue Battle Royale-Klasse: Nachbesserer. Bietet dem Team Panzerplatten, um den Schutz vor Kugeln und die Haltbarkeit von Körper- sowie Fahrzeugpanzerung zu erhöhen.

Mehrspieler

Neue vorgestellte Spielmodi

Team-Deathmatch – Nacht: Packen Sie Ihr Nachtsichtgerät ein und eliminieren Sie Ihre Feinde in finsterster Nacht! Verfügbar auf Crash, Summit, Hackney Yard

Angriff der Untoten – Nacht: Die Geisterstunde ist die Zeit der Untoten. Schaffen es die Überlebenden, nach Sonnenuntergang bis zum Ende zu überleben? Verfügbar auf Crash, Summit, Hackney Yard



Neue Karten

Hackney Yard: Neue Karte aus Call of Duty: Modern Warfare. Ein schmutziges Industriegebiet voller Schrott. Stürzen Sie sich in intensive Feuergefechte zwischen Lagerhalle, Frachtcontainer und Gebäuden.

Verfügbar für Team-Deathmatch, Suchen & Zerstören, Herrschaft, Stellung, Team-Deathmatch – Nacht, Angriff der Untoten – Nacht etc.

Hackney Yard wird schon bald zu den Karten für den Ranglistenmodus für Herrschaft, Stellung und S&Z hinzugefügt

Neue Aufsätze

OTM- Großmagazin für das DR-H. Verringerte Mobilität für eine größere Magazinkapazität.

Thermit-Nachladen für die Kilo-Geradezug-Waffe. Verbrennen Sie Ziele kontinuierlich mit der Zeit und richten Sie Schaden an Punkteserien an.

Verbesserungen und Optimierungen

Mehrspieler

ZV-Kugelstreuungspräzision für die Cordite

Verringerte Reichweite und Kugelstreuungsdichte für die KRM-262 –

Verringerte Schadensreichweite für die BY15

Verringerte Schadensreichweite für die Echo

Verringerte Dauer der Schattenklinge und erhöhte Punktevoraussetzung zum Erlangen

Verringerte Dauer des Transformationsschilds und erhöhte

Punktevoraussetzung zum Erlangen

Punktevoraussetzung zum Erlangen Sprengsätze richten viel mehr Schaden am Transformationsschild an und es wird nur eine EMP-Ladung benötigt, um ihn zu zerstören.

Leicht verringerte Dauer der Wirkung durch Erschütterungsgranaten

In der Zeit zwischen Black Friday und Cyber Monday kommt eine wahre Flut von Rabatten auf euch zu, einschließlich Sonderangeboten für Bundles und Kisten. Im Shop werden zahlreiche Aktionen zu finden sein, darunter auch eine für die Dunkle-Seite-Ziehung.