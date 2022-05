Carpool Karaoke: Saison 5 startet am 27. Mai bei Apple TV+

Das Format Carpool Karaoke wurde damals vom US-Talkmaster James Corden berühmt gemacht. In seiner „Late Night Talk Show“ hat Corden berühmte Stars eingeladen, ist mit ihnen im Auto umhergefahren und dazu wurden zahlreiche Hits zusammen im Auto gesungen. Vor einigen Jahren hat Apple das Format gekauft und hat nun verkündet, dass die fünfte Staffel ab dem 27. Mai bei Apple TV+ ausgestrahlt wird.

Zu den Stars, die sich ein Auto teilen, zu ihren persönlichen Playlists singen und sich in dieser Staffel auf Abenteuer einlassen, gehören Simu Liu & Jessica Henwick; die „White Lotus“-Kollegen Murray Bartlett, Alexandra Daddario & Sydney Sweeney; Anitta & Saweetie; Zooey Deschanel & Jonathan Scott, die sich bei „Carpool Karaoke“ kennengelernt haben; Britt Baker, Christian Cage, Bryan Danielson, MJF, Will Hobbs, CM Punk und Ruby Soho von All Elite Wrestling; sowie Charli, Dixie, Heidi und Marc D’Amelio. Weitere Episoden werden im Laufe des Jahres ausgestrahlt.