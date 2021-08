Cell Broadcast kommt: Katastrophen-Warnungen direkt aufs Handy

Wie eine Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums verlauten lässt, hat das Bundeskabinett die Einführung von Cell Broadcast zum Zweck der Bevölkerungswarnung beschlossen. Mit diesem Schritt ist eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) möglich, so dass weitere Prozesse zur Einrichtung eingeleitet werden können.

Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gab es große Kritik an den nur schlecht umgesetzten Warnungen für die betroffene Bevölkerung. Vielerorts wurden Menschen gar nicht oder zu spät vor den zu erwartenden Wassermassen gewarnt. Das Resultat: Über 100 Tote, massive Zerstörung und Personen, die alles Hab und Gut verloren haben.

Der Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat, Horst Seehofer, äußerte sich zum Beschluss wie folgt: „Die Warnung der Bevölkerung muss klappen, auf allen Kanälen. Wenn man nachts geweckt wird, muss man sofort wissen, was passiert ist und wie man sich verhalten soll. Die Einführung von Cell Broadcast wird Sirenen, Apps und den Rundfunk ergänzen.“

Warnung per Textnachricht an alle eingebuchten Mobiltelefone

Die Cell Broadcast-Technologie soll es ermöglichen, allen Mobiltelefonen, die in einer Mobilfunkzelle angemeldet bzw. eingebucht sind, eine Warnung per Textnachricht (SMS) zu schicken. So sollen auch Personen im Katastrophenfall gewarnt werden, die keine der entsprechenden Warn-Apps wie NINA und Co. auf ihrem Gerät installiert haben, oder kein Smartphone mit App-Installationsmöglichkeit besitzen. Auch lokal installierte Sirenen sollen weiterhin Bestand haben und die Warnmöglichkeiten ergänzen.

Peter Altmeier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, erklärt dazu: „Wir erarbeiten jetzt zusammen mit der Bundesnetzagentur, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und den Mobilfunknetzbetreibern die technischen Details, damit Cell Broadcast schnell zum Einsatz kommen kann.“

Wann genau das der Fall sein wird, ist bisher noch nicht mitgeteilt worden. Schaut man sich jedoch die Aussage von Peter Altmeier an, ist von üblichen deutschen Bürokratie- und Behördenwegen auszugehen. Und wie wir alle wissen – das kann dauern.