Corona-Tracking-App: Wann wacht Datenschutz-Deutschland endlich auf?

In Norwegen ist es soweit: Mit Smittestopp (App Store-Link) gibt es eine erste Smartphone-App, mit der man die Infektionskette des Corona-Virus schneller unterbrechen möchte. Das Prinzip ist denkbar einfach: Anhand von GPS und Bluetooth wird schnell erkannt, mit wem man Kontakt hat. Bei einem Corona-Fall werden alle Kontakte informiert, damit sich diese schon dann in Quarantäne begeben und sich einem Test unterziehen lassen können, selbst wenn noch keine Symptome aufgetreten sind.

Mit der norwegischen App Smittestopp ist die ganze Sache weitestgehend anonym. Natürlich werden für 30 Tage Standort-Daten gespeichert und auch eine Telefonnummer muss man angegeben. Diese Daten werden aber nur zum Infektionsschutz verwendet und noch nicht einmal an Polizei oder Staatsanwaltschaft weitergegeben. Auch Dritte erhalten keinen Zugriff auf die gesammelten Daten.

In der App-Beschreibung von Smittestopp – auf Deutsch „Infektionsstopp“ – heißt es unter anderem:

Alle, die positiv auf Coronar getestet wurden, sind in einem nationalen Gesundheitsregister namens MSIS (Communicable Diseases Notification System) registriert. Dies erfolgt unabhängig von der App und ergibt sich aus den gesetzlichen Verpflichtungen im Gesundheitsregistergesetz und den MSIS-Bestimmungen. Unter Verwendung der Geburtsnummer werden diese Informationen mit Handynummern verknüpft, die im öffentlichen Kontakt- und Reservierungsregister gespeichert sind. Wenn Personen benachrichtigt werden, dass sie sich in der Nähe einer Infektion befunden haben, erfahren die engen Kontakte das Datum des Kontakts, damit die Quarantänezeit berechnet werden kann. In Situationen, in denen nur wenige Kontakt zu anderen haben, können wir jedoch nicht ausschließen, dass einige der benachrichtigten Personen verstehen können, wer die infizierte Person ist. In dieser Version der Smit Stop-App ist der Kontakt länger als 15 Minuten näher als zwei Meter, definiert als enger Kontakt. Um die engen Kontakte zu registrieren, verwendet die App den GPS-Standort und die Bluetooth-Nähe.

Und nun frage ich mich ganz ernsthaft: Wie Datenschutz-verrückt können wir in Deutschland überhaupt noch sein, um so eine nützliche App zu verhindern? Warum benötigen technische Innovationen, wenn man das in diesem Fall überhaupt so nennen mag, bei uns so viel Zeit? Es ist ja nicht so, dass eine Anti-Corona-App bei uns schon in den Startlöchern stehen würde und in wenigen Tagen einsatzbereit ist. Ich weiß leider nicht mehr genau wo, in den letzten Stunden habe ich aber irgendwo ein Zitat gelesen, dass eine solche App nicht in 1-2 Wochen, sondern eher erst in 3-4 Wochen verfügbar sein wird. In der aktuellen Situation sind das gefühlt Lichtjahre…