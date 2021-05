CovPass-App kommt bald: Digitaler Impfnachweis auf dem Smartphone

Die Impfkampagne in Deutschland nimmt so langsam Fahrt auf und Geimpfte, Genesene und Getestete erfahren wieder mehr Freiheiten. Wer schon vollständig geimpft ist, muss diesen Nachweis mit seinem gelben Impfass erbringen. Doch das soll in Zukunft deutlich komfortabler erfolgen. Das Robert Koch Institut arbeitet nämlich an der CovPass-App.

Mit der CovPass-App können Bürgerinnen und Bürger ihre Corona-Impfungen direkt auf das Smartphone laden. Ein Verifizierungsmechanismus stellt sicher, dass die Informationen nicht gefälscht werden können. Die App ist ein kostenloses Angebot des Robert Koch-Instituts. Die Nutzung der App ist freiwillig.

Die CovPass-App wird wie die Corona-Warn-App Open Source sein – der entsprechende Code ist also für alle einsehbar. Des Weiteren erfolgt die Datenspeicherung nur lokal auf dem eigenen Smartphone, entsprechende QR-Codes werden zudem nur den minimalen Datensatz nach den EU-Vorgaben erhalten. Gleichzeitig ist dieser mit einer starken Signatur geschützt und kann nicht gefälscht werden.

CovPass-App: Impfnachweis eintragen

In der CovPass-App wird man den QR-Code auf dem Impfzertifikat einfach scannen können, um so den Nachweis in die App zu laden. In der App wird ein QR-Code angezeigt, der allerdings erst generiert wird, wenn 14 Tage nach der letzten Impfung vergangen sind. Bei einer Überprüfung werden nur die nötigste Daten angezeigt: Impfstatus, Name und das Geburtsdatum. Die prüfenden Person kann den Code scannen und bekommt dann den Impfstatus angezeigt.

Die neue CovPass-App soll noch vor den Sommerferien starten, einen exakten Starttermin gibt es aber noch nicht. Wer sich nicht noch eine zusätzliche App laden möchte, wird den Impfnachweis auch später in der Corona-Warn-App hinterlegen können.

Wo bekommen ich das Impfzertifikat her?

Wer vor dem Start von CovPass in einem Impfzentrum zwei Mal geimpft wurde, bekommt das Zertifikat automatisch per Post zugesendet. Wer sich beim Hausarzt hat impfen lassen, bekommt dieses nicht automatisch zugeschickt. Der Aufwand sei zu groß. Den entsprechenden Code kann man sich aber einfach vor Ort abholen. Später soll man sich den Code aber auch in einer Apotheke abholen können, wenn die entsprechende Infrastruktur aufgebaut ist.

CovPass-App läuft auch auf älteren Smartphones

Die CovPass-App wird mit iOS 12 und neuer und somit mit dem iPhone 5s und neuer kompatibel sein. Android-Smartphones müssten mindestens mit Version 6 laufen, die im Herbst 2015 erschienen ist.