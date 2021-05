Solange der Vorrat reicht: Space Graues Magic-Zubehör im Abverkauf

Der iMac Pro ist seit März endgültig Geschichte. Das damalige Power-House wurde exklusiv in der Farbe Space Grau verkauft, passend dazu hat Apple auch die Magic Mouse, das Magic Keyboard und das Magic Trackpad in einer dunklen Variante angeboten. Doch damit ist in Kürze Schluss.

Bei allen Space Grauen Magic-Produkten, die weiterhin einzeln erworben werden können, schreibt Apple: „Solange der Vorrat reicht“. Demnach werden die aktuellen Lagerbestände verkauft. Ist alles raus, wird es keine Space Graue Maus, Tastatur oder Trackpad mehr geben. Wenn alle Einheiten verkauft sind, gibt es nur noch die silbernen Versionen.

Falls ihr also die Magic Mouse, das Magic Keyboard oder das Magic Keyboard in Space Grau euer Eigen nennen wollt, solltet ihr zeitnah zugreifen, bevor alle Stückzahlen abverkauft sind.