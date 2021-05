Anker bietet heute zahlreiche Lautsprecher und Kopfhörer günstiger an

Wie an den vergangenen Montag bietet Anker auch in dieser Woche einige Produkte günstiger an, heute liegt der Fokus auf Audio-Zubehör. So bekommt ihr zahlreiche Lautsprecher und Kopfhörer von Soundcore mit bis zu 29 Prozent Rabatt. Darunter auch der Anker Soundcore Motion Boom, den wir euch Anfang des Jahres vorgestellt haben.

Mit dem Anker Soundcore Motion Boom bekommt man ein ordentliches Kraftpaket mit satten 30W Leistung geboten, das vor allem bei höherer Lautstärke seine Stärken ausspielen kann. Über die Soundcore-App lässt sich der Sound noch weiter personalisieren und über einen Button auf der Oberseite des Lautsprechers das BassUp-Feature verwenden.

Falls euch das nicht gerade unauffällige Design zusagt, ist dieser Bluetooth-Lautsprecher ja vielleicht etwas für euch. Mit 71,99 statt 89,99 Euro stimmt der aktuelle Preis jedenfalls.

Alle aktuellen Anker-Angebote im Überblick