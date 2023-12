CovPass: Corona-Impfnachweis-App wird zum 31.12. eingestellt

Zwar geht das Corona-Virus gerade wieder rum, doch der ehemals ausgerufene globale Gesundheitsnotstand gilt schon seit Mai nicht mehr. Die Corona-Warn-App hat sich daher schon im Sommer aus dem App Store verabschiedet. Mit CovPass (App-Store-Link) folgt nun die nächste Anwendung, die in Kürze eingestellt wird. Zum 31. Dezember 2023 ist Schluss mit der Corona-Impfnachweis-App.

Seit die WHO den globalen Gesundheitsnotstand für beendet erklärt hat, läuft CovPass im Übergangsmodus: So ist das digitale COVID-Zertifikat der EU bereits seit dem 1. Juli abgelaufen, bis zum Jahresende kann man die App aber noch europaweit nutzen, um seine Zertifikate an gegebener Stelle vorzuzeigen.

Ab dem 1. Januar 2024 verschwindet CovPass dann offiziell aus dem App Store und wird folglich nicht mehr weiterentwickelt. Nutzerinnen und Nutzer können die App weiterhin in einem sogenannten „Wallet-Modus“ verwenden, der einen eingeschränkten Funktionsumfang besitzt. So können vorhandene Zertifikate weiterhin exportiert und verwaltet werden; es ist aber nicht länger möglich, Zertifikate zu aktualisieren oder neue Zertifikate hinzuzufügen. Auch die für den App-Betrieb genutzten Server beim Robert-Koch-Institut (RKI) werden zum 31. Dezember abgeschaltet.

Webseite zur Corona-Warn-App wird ebenfalls eingestellt

Auch die Webseite zur Corona-Warn-App wird zum Jahreswechsel vom Netz genommen. Die dort verfügbaren Informationen sollen übergangsweise auf der Webseite des RKI abrufbar sein.