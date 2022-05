CyberGhost VPN: Formel 1 Rennen in Monaco mit 83 Prozent Rabatt streamen

Anzeige. Ihr seid Formel 1 Fans und wollt die Rennen live verfolgen? Hierzulande läuft die Formel 1 ja nur bei Sky im Pay-TV, bei unseren Nachbarn in Österreich und in der Schweiz werden die Rennen noch kostenlos im Free-TV übertragen. Mit einem kleinen Trick könnt ihr auch hierzulande die kostenlosen Streams von ORF oder SRF nutzen.

Mit CyberGhost VPN könnt ihr euch mit einem aktiven VPN über Österreich oder die Schweiz in den Stream einklinken. So könnt ihr an diesem Wochenende das wohl spannendste Rennen der Saison sehen. Diesmal fahren die F1-Bolidin durch die engen Gassen in Monaco. Am Freitag finden die ersten Trainings statt, am Samstag das Qualifying und am Sonntag ab 15 Uhr startet dann das große Rennen.

Wichtig zu wissen: Für den Zugriff auf das Formel-1-Rennen müsst ihr unter Umständen spezielle Streaming-Server ausgewählt haben (Öffnet CyberGhost und wählt bei „Für Streams/Streaming“ einfach die optimierten Server aus). Zum aktuellen Zeitpunkt ist es über diese gar kein Problem auf die Streams von ORF oder SRF zuzugreifen – ich konnte gerade das freie Training auf ORF starten. Das sollte also auch bei euch funktionieren, sofern ihr in Deutschland oder anderen Ländern sitzt, wo ein CyberGhost-Server steht. In jedem Fall könnt ihr bei CyberGhost auch immer auf die 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie zurückgreifen, wenn euch der Dienst doch nicht zusagt.

Während das 1., 2. und 3. freie Training nur bei ORF1 zu sehen ist, ist das das Qualifying und das Rennen bei ORF1 und SRF2 verfügbar.

Schnelle Server auch fürs Streaming geeignet

CyberGhost VPN bietet mehr als 7800 Server in 91 Ländern – alle Server könnt ihr auf der CyberGhost-Webseite einsehen. In unseren Tests haben wir immer gute bis sehr gute Geschwindigkeiten gemessen und von stabilen Verbindungen profitiert. Gut: Es werden keine Logs gespeichert, zudem gibt es spezielle Server für die Wiedergabe von Netflix UK/US, NBC, Fox Sport, BBC iPlayer, ESPN+ oder HBO Max. Des Weiteren stehen auch Server zur Verfügung, die für große Downloads geeignet sind.

