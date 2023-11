Das sind die besten App Store Spiele 2023

In vier Kategorien waren insgesamt 12 Spiele nominiert, heute hat Apple die vier Gewinner der App Store Awards 2023 bekannt gegeben. Aus unserer Sicht durchaus einige interessante Kandidaten, die wir euch noch einmal im Schnelldurchlauf vorstellen möchten.

iPhone-Spiel des Jahres: Honkai Star Rail

Bei diesem Spiel dürft ihr euch auf ein Weltraumfantasie-RPG von HoYoverse gefasst machen. Die Spieler treffen in verschiedenen Welten auf neue Gefährten und sogar auf einige bekannte Gesichter. Gemeinsam werden sie die von Stellaron verursachten Schwierigkeiten überwinden und die verborgenen Wahrheiten dahinter enträtseln. Möge diese Reise uns zu den Sternen führen!

1599719154

iPad-Spiel des Jahres: Lost in Play

Lost in Play ist eine Reise durch die kindliche Fantasie mit durchdachten Rätseln und bunten Charakteren. Zwischen Realität und Fantasie erkundet man mit dem Geschwisterpaar Toto und Gal unter anderem den verzauberten Wald eines gehörnten Tieres, zettelt einen Aufstand in einem Kobolddorf an und hilft einem Team von Fröschen, ein Schwert aus einem Stein zu befreien. Das Preismodell ist sehr fair gestaltet: Wem das Spiel nach dem kostenlosen Download gefällt, kann anschließend zum Preis von 7,99 Euro die Vollversion freischalten.

Mac-Spiel des Jahres: Lies of P

Ein umfangreiches Rollenspiel für 59,99 Euro in Konsolen-Qualität. Entdecke die Geheimnisse der Stadt Krat, ein Ort im Stil der Belle Epoque, der einst durch seine Puppenbranche florierte und dessen Straßen heute mit Blut bedeckt sind. Entwickle einen einzigartigen Kampfstil, um bösartige Gegner und das Terrain zu überleben, indem du dynamische Waffenkombinationen zusammenstellst, die Legionswaffen einsetzt und neue Fähigkeiten aktivierst.

Apple Arcade Spiel des Jahres: Hello Kitty Island Adventure

Natürlich begebt ihr euch mit der berühmten Katze Hello Kitty auf ein spannendes Inselabenteuer und könnt Geheimnisse lüften und die Welten entdecken. Ihr könnt euch frei durch die Welten bewegen, mit Freunden und Bewohnern reden, kleine Mini-Rätsel lösen, die Unterwasserwelt erkunden, das eigene Haus dekorieren, Charaktere umgestalten und mehr.