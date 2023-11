Apple kürt die besten Apps des Jahres – das sind die Gewinner

Apple hat heute die Gewinner der App Store Awards 2023 bekannt gegeben. Insgesamt sind 14 Apps und Spiele ausgezeichnet worden, wir wollen in diesem Artikel mit den besten Apps beginnen. Die Spiele stellen wir euch dann gleich noch separat vor, zudem gibt es noch einige auszeichnete Apps für ihren kulturellen Einfluss.

„Es ist inspirierend zu sehen, wie Entwicklerinnen und Entwickler immer wieder unglaubliche Apps und Spiele herausbringen, die die Welt um uns herum neu definieren“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner stehen für das grenzenlose Potenzial, ihre Visionen zum Leben zu erwecken, indem sie Apps und Spiele mit beeindruckendem Erfindungsgeist, außergewöhnlicher Qualität und zielorientierter Bestimmung entwickeln.“

Das sind die Gewinner der App Store Awards 2023

iPhone-App des Jahres – AllTrails: Wander-App mit mehr als 400.000 Routen und einem eigenen Bewertungssystem.

iPad-App des Jahres – Prêt-à-Makeup: Quasi eine Testumgebung für Make-Ups. Auf einer digitalen Spielwiese kann man über 700 Produkte ausprobieren.

Mac App des Jahres – Photomator: Ein auf Fotos spezialisierter Ableger der Bildbearbeitungssoftware Pixelmator mit Abo-Modell.

Apple TV App des Jahres – MUBI: Entdecke Filme von legendären Regisseuren bis hin zu aufstrebenden Autorenfilmern. Aus der ganzen Welt. Jeder einzelne sorgfältig von unseren Kuratoren ausgewählt.

Apple Watch App des Jahres – SmartGym: Umfangreiche Fitness-App mit Trainingsplänen und Datenbank, die selbst ohne iPhone genutzt werden kann.

Ausgezeichnete Apps in der Kategorie „Kultureller Einfluss“

Neben der Auszeichnung der besten Apps und Spiele für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV hat Apple fünf Gewinnerinnen und Gewinner in der Kategorie „Kultureller Einfluss“ für deren Fähigkeit gekürt, durch Apps und Spiele einen positiven Wandel zu bewirken.

Pok Pok ist eine Sammlung von handgefertigten Spielzeugen für Kinder, die mit Blick auf Inklusion entwickelt worden ist.

Proloquo stellt Hilfsmittel für die Unterstützte Kommunikation (AAC) zur Verfügung, die der Welt helfen, auf neue Weise zu kommunizieren.

Too Good to Go ermöglicht es die Lebensmittelverschwendung zu minimieren, in dem unverkaufte Lebensmittel aus zum Beispiel Restaurants zum Verkauf angeboten werden.

Unpacking ist eine Mischung aus meditativem Rätsel und beruhigendem Triumph über vertraute Erlebnisse von Veränderung und Verbindung.

Finding Hannah ist ein farbenfrohes Wimmelbildspiel über das Erwachsenwerden mit integrativen und ans Herz gehenden Geschichten, das die Kraft der Heilung und Selbstfindung erforscht.