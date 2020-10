DB Navigator liefert überarbeitetes Design aus

Jedes Jahr stellt die Bahn auf einem wirklich schönen Event ihre Neuheiten vor und gibt diverse Ausblicke. Die Applikation DB Navigator (App Store-Link) wird ja komplett umgekrempelt, allerdings ist die Neuentwicklung sehr zeitintensiv. Letztes Jahr konnte ich mir einen ersten Entwurf ansehen, der wirklich sehr modern und einfach zu bedienen war. Aber von einer finalen Version sind wir wohl immer noch weit weg.

Immerhin: An der aktuellen Version wird gearbeitet. Version 20.10.03 steht jetzt im App Store zur Installation bereit und liefert ein überarbeitetes Design sowie ein neues App-Icon aus. Der DB Navigator präsentiert sich optisch etwas moderner, insgesamt fallen die Änderungen aber relativ moderat aus. Zu den weiteren Neuerungen zählen:

Verbesserte Auslastungsanzeige für Zwischenhalte im gesamten Fahrtverlauf

Neu: Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS), Heidenheim Tarifverbund (HTV) und Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar (VSB)

Neu: Verbund-Abos buchbar in der App

Fehlerbehebungen

In November steht das diesjährige Event an. Ob man uns hier weitere Infos zum neuen DB Navigator mitteilen wird, bleibt abzuwarten. Wenn dies der Fall sein sollte, reichen wir diese, insofern erlaubt, gerne an euch weiter.