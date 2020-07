Die Drei ??? – Flaschenteufel: Neues Krimi-Abenteuer der Detektive

Die Detektiv-Geschichten um Die Drei Fragezeichen sind mittlerweile Kult. Selbst Erwachsene begeistern sich für die spannenden Stories der drei Hobby-Detektive aus Rocky Beach und hören die Hörspiele unterwegs, beim Kochen oder zum Einschlafen. Mit Die Drei ??? – Flaschenteufel (App Store-Link) ist nun ein weiteres Krimi-Abenteuer für iOS und macOS von USM erschienen, das sich zum Preis von 7,99 Euro herunterladen lässt. Für die Einrichtung sollte man mindestens über iOS 8.0 bzw. macOS 10.7 oder neuer sowie 550 MB an freiem Speicherplatz verfügen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist natürlich vorhanden.

Rocky Beach ist im Piratenfieber! Ein literarischer Zirkel veranstaltet eine Schatzsuche. Aber ist die Flasche, die der Gewinner bekommt, wirklich verflucht? Wer schickt die Drohbriefe an die Organisatorin der Schatzsuche? Und wer ist der unheimliche Gast, der auf dem Schrottplatz mysteriöse Beschwörungen durchführt? Als auch noch Blacky entführt wird, ist Eile geboten… Können die drei ??? die Wahrheit hinter dem Piratenfluch aufdecken und Blacky befreien? Ermittle mit Justus, Peter und Bob in einem spannenden Fall!

So lassen es die Entwickler von USM in der App Store-Beschreibung hinsichtlich der Hintergrundstory dieses Falles wissen. Die Flaschenteufel-Geschichte basiert auf keiner Hörspielfolge, sondern wurde eigens für dieses interaktive Gaming-Abenteuer geschaffen. Erfreulicherweise kommen hier auch die originalen Sprecher der Hörspiele, Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich, zum Einsatz, so dass ein echtes und authentisches Die Drei Fragezeichen-Erlebnis garantiert ist.

Neue Locations und bekannte Charaktere

Die mysteriöse Story um Piraten, Schriftsteller und Ganoven spielt an vielen Orten in Rocky Beach, die dem geneigten Die Drei Fragezeichen-Fan sicher schon bekannt vorkommen dürften. Aber auch neue Locations wurden in dieses Abenteuer integriert. Ebenso finden sich aus anderen Folgen bekannte Figuren wie Rubbish George und Shadow. Das Gameplay basiert auf klassischen Point-and-Click-Elementen, bei denen der Spieler in Szenen nach Hinweisen suchen und Objekte im Inventar sammeln muss.

Sollte man einmal gar nicht weiter wissen, gibt es eine kleine Hilfe-Funktion, zudem gibt es einen Button am oberen linken Bildschirmrand, der anzeigt, mit welchem der drei Detektive man gerade unterwegs ist. Für Fans der Drei Fragezeichen ist der Fluch des Flaschenteufels ein echtes Muss – aber auch schon kleine Nachwuchsdetektive ab einem Alter von zehn Jahren können sich an diesem Detektiv-Abenteuer versuchen.