Die ersten Meinungen: Apple Watch Series 9 und Ultra 2

Letzte Woche Dienstag hat Apple nicht nur neue iPhones vorgestellt, sondern auch Updates für die Apple Watch. Neben der Series 9, die bereits ab 449 Euro erhältlich ist, wurde auch die Apple Watch Ultra 2 mit einem zugegeben kleineren Update ausgestattet. Wie sich die neuen Uhren schlagen, haben ausgewählte Medien bereits herausfinden dürfen, wir haben ihre Stimmen und Videos für euch gesammelt.

Apple Watch Series 9 im Apple Online Store

Apple Watch Ultra 2 im Apple Online Store

Bemerkenswert: Die Apple Watch Ultra 2 ist im Vergleich zum Vorgänger-Modell, das ja erst vor einem Jahr auf den Markt gekommen ist, 100 Euro günstiger geworden. Das ist für Apple-Verhältnisse schon erstaunlich viel.

Die Auslieferung der neuen Apple Watch Modelle erfolgt am Freitag, sofern ihr eine Vorbestellung getätigt habt. Ansonsten liegt die Lieferzeit im Apple Online Store bereits im Oktober. Schneller dürfte es bei Amazon gehen, dort sind viele Modelle noch mit einer Lieferung am 25. September markiert.

Die Meinungen zu den neuen Apple Watch Modellen

The Verge: Wenn du ein Gerät der Serie 7 oder neuer hast, brauchst du das Update eigentlich nicht. Für Besitzer einer Series 5 oder früher könnte es sich lohnen, da sie ein größeres Display, mehrere neue Sensoren und eine verbesserte Verarbeitung erhalten. Die Besitzer der Series 6 sind diejenigen, die meiner Meinung nach am unentschlossensten sind – und diesen Leuten rate ich vor allem zu einem Upgrade, wenn die Akkulaufzeit nicht mehr ausreicht. Für Leute mit einer Ultra, ernsthaft. Nur die Ruhe. Du bekommst das Modular Ultra Watchface mit watchOS 10, und 3.000 nits vs. 2.000 nits machen keinen großen Unterschied. (Testbericht lesen)

CNET: Beim Testen stellte ich fest, dass der Doppeltipp für mich keine unverzichtbare tägliche Geste ist, obwohl es Spaß macht, damit herumzuspielen, und die haptische Rückmeldung, wenn es funktioniert, zufriedenstellend ist. Die Geste erfordert außerdem, dass die Oberfläche der Apple Watch aktiviert ist und die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist. Man kann nicht einfach doppelt tippen, wenn der Arm an der Seite liegt. Stattdessen muss man zuerst den Arm heben, um das Display zu aktivieren, und dann zweimal mit den Fingern tippen, was sich wie eine viel übertriebenere Bewegung anfühlt. (Testbericht lesen)

New Apple Watch Series 9 and Apple Watch Ultra 2!

Apple Watch Series 9 Review: Slightly Smarter and Faster