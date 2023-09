Sicherheitssysteme: eufy bald mit neuen Produktkategorien, Arlo launcht neue Kameras

Der Markt für Sicherheitssysteme im eigenen Zuhause ist mittlerweile gut gefüllt. Auch die beiden Hersteller eufy und Arlo mischen dort mit ihren Alarm-, Sensor- und Kamera-Produkten mit. Nun gibt es von beiden Unternehmen Neuigkeiten zu vermelden, die wir euch in einem Artikel zusammenfassen.

eufy bald mit Sirene, Rauch- und Wassermelder

Die Anker-Tochter eufy will das Portfolio im Sicherheitsbereich weiter ausbauen und hat daher angekündigt, neue Produkte für ein vollumfängliches Sicherheitssystem veröffentlichen zu wollen. Zu den Kameras und weiteren Geräten sollen sich in Zukunft auch Sensoren wie Wassermelder, Rauchmelder und auch eine Alarmsirene gesellen. Offiziell angekündigt wurden die Produkte bisher noch nicht, allerdings wurden sie schon in der eufy-App gesehen.

Als Schaltzentrale des gesamten Systems dürfte dann wohl die eufy HomeBase 3 fungieren, die schon jetzt die verschiedenen Überwachungskameras und -Geräte von eufy steuert und verwaltet. Neben zeitbasierten Aktionen gibt es dann wohl auch für die neuen Produkte KI-basierte Features wie die Verwaltung von erkannten Personen und Gesichtern. Die eufy HomeBase 3 lässt sich aktuell bei Amazon zum Preis von 180 Euro erwerben.

Arlo veröffentlicht zweite Generation der Essential-Serie

Arlo hat am Dienstag die zweite Generation der eigenen Essential-Kamera- und Türklingel-Serie angekündigt, die mit günstigeren Einstiegspreisen als ihre Vorgänger daherkommen. Die Produktreihe umfasst eine neue XL-Außenkamera, eine neue Außenkamera, eine neue Innenkamera und eine neue Videotürklingel.

Auf der deutschen Website von Arlo sind die Neuerscheinungen noch nicht gelistet, allerdings gibt es bereits die US-amerikanischen Preise: Die Essential-Kamera der zweiten Generation für den Innenbereich ist ab 39,99 USD erhältlich, was deutlich günstiger ist als der Startpreis von 99,99 USD für das Modell der ersten Generation – und zudem günstiger als die 59,99 USD teure Innenkamera von Ring. Für den Grundpreis von 39,99 USD bietet die neue kabelgebundene Arlo Essential-Innenkamera nur eine HD-/1080p-Auflösung. Wer eine 2K-Auflösung wünscht, kann diese zum Preis von 79,99 USD erwerben.

Wie ihr Vorgänger bietet auch die aktualisierte Innenkamera Funktionen wie einen 130-Grad-Blickwinkel, Nachtsicht und eine integrierte Sirene. Für Arlo-Kameras ist ein kostenpflichtiger Arlo Secure Plan erforderlich, der Funktionen wie Videoaufzeichnungen und die Einrichtung von Aktivitätszonen bietet.

Die Videotürklingel der zweiten Generation kostet ab 79,99 USD für 1080p bzw. 129,99 USD für 2K und ist damit erschwinglicher als die älteren kabelgebundenen und kabellosen Videotürklingeln, die 129,99 bzw. 149,99 USD kosten. Das Modell der zweiten Generation kann kabelgebunden oder kabellos betrieben werden. Es verfügt zudem über einen wiederaufladbaren Akku und kann zur kontinuierlichen Aufladung fest mit der Türklingelverkabelung verbunden werden. Die Kamera hat ein Seitenverhältnis von 1:1 und einen 180-Grad-Blickwinkel. Sobald wir auch einen Marktstart in Deutschland und entsprechende EU-Preise erfahren, werden wir natürlich darüber berichten.