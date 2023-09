Satechi veröffentlicht MagSafe-kompatiblen Portemonnaie-Ständer

Pünktlich zur neuen iPhone-Veröffentlichung wartet der Zubehör-Anbieter Satechi mit einem passenden neuen Zubehör auf: einem MagSafe-kompatiblen Portemonnaie-Ständer, in dem ihr einerseits eure Kreditkarten verwahren könnt und den ihr andererseits nutzen könnt, um euer euer iPhone aufzustellen, wenn ihr Videos schauen wollt. Das Portemonnaie ist aus veganem Leder hergestellt und für 49,95 Euro im Apple Store erhältlich.

Erhältlich ist das Zubehör in vier verschiedenen Farben: Schwarz, Marineblau, Braun und Orange. Weitere Farben sind exklusiv auf der Apple-Website erhältlich, darunter Forest Green, Purple und Blue. Die Ausführungen in Marineblau, Braun und Orange bekommt ihr bisher allerdings nur auf der Satechi-Seite. In ein paar Wochen findet ihr die Ausführungen dann auch bei Amazon.

Hier findet ihr die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

Für bis zu 4 Karten

MagSafe-kompatibel

NFC-Kartenunterstützung (Kartensteckplatz vorne) Hoch-/Querformat

Veganes Premium-Leder

Ausweis-Fenster

Schlankes Design

Für iPhone-mini-Besitzer wichtig zu wissen: Das Portemonnaie ist nicht mit diesem iPhone-Typ kompatibel. Darüber hinaus funktioniert es nur mit MagSafe-fähigen Geräten, also alle iPhones ab iPhone 12 (außer eben die mini-Varianten).

Für alle, die gerne die Leder-Optik beim Zubehör beibehalten möchten, ist das Satechi-Portemonnaie sicher eine Alternative gegenüber Apples FineWoven-Hüllen, bei denen es zudem keine Standfunktion gibt.