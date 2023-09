Ugreen Nexode Ladeturm: Das bisher beste Ladegerät für den Schreibtisch

Ugreen hat in den letzten Wochen einige spannende Produkte auf den Markt gebracht. Unter anderem ein Ladegerät mit 300 Watt Leistung, die vermutlich aber nur die wenigsten von uns ausreizen dürften. Umso spannender finde ich da den neuen Ladeturm aus der Ugreen Nexode Serie, der seit einiger Zeit auf Amazon verfügbar ist.

Pünktlich zur Preisreduzierung von 179,99 Euro auf „nur“ noch 119,99 Euro (Amazon-Link) hat uns in dieser Woche auch unser Testgerät erreicht, dass ich natürlich direkt auf meinen Schreibtisch gestellt habe. Und was soll ich euch sagen? So leicht wird sich der Ladeturm nicht mehr von seinem Platz verdrängen lassen.

Mit 600 Gramm ein echtes MagSafe-Schwergewicht

Dafür sorgt unter anderem das enorme Gewicht des Ladegeräts. Über 600 Gramm bringt der rund 9 x 6 x 6 Zentimeter große Turm auf die Waage. Das hohe Gewicht kommt natürlich nicht von ungefähr. Es sorgt unter anderem dafür, dass man ein per MagSafe angedocktes iPhone mit einer Hand von der Ladestation nehmen kann, ohne diese zu verschieben.

Es handelt sich übrigens um einen echten MagSafe-Adapter, der die vollen 15 Watt Leistung liefert. Er kann wie ein Deckel aufgeklappt und um bis zu 65 Grad geneigt werden. Das iPhone kann dank der Magneten in der von euch gewünschten Ausrichtung angebracht werden, womit auch die Nutzung des neuen StandBy-Modus mit iOS 17 kein Problem darstellt.

Zusätzlich zur Lademöglichkeit per MagSafe bietet der Ugreen Nexode Turm aber auch drei weitere USB-Anschlüsse. Neben zwei modernen USB-C-Ports gibt es auch einen klassischen USB-A-Anschluss. So können bis zu vier Geräte gleichzeitig aufgeladen werden, wobei die maximale Leistung von 100 Watt dann auf die verschiedenen Anschlüsse aufgeteilt wird.

Ugreen Nexode Ladeturm lädt vier Gerät gleichzeitig auf

Nutzt ist beispielsweise nur einen der beiden USB-C-Ports, gibt es die vollen 100 Watt. Ladet ihr gleichzeitig ein iPhone per MagSafe, reduziert sich die Leistung am USB-C-Port auf 65 Watt. Nutzt ihr neben den 15 Watt für MagSafe beide USB-C-Ports, dann liefern diese 45 und 30 Watt. Das sollte für die meisten Anwendungen ausreichend sein, selbst die großen MacBooks benötigen im Betrieb nicht dauerhaft mehr Leistung.

Bemerkenswert ist die Verarbeitung des Ladegeräts. Zwar kommt Plastik zum Einsatz, dieses ist aber wirklich sehr hochwertig und macht den Ladeturm von Ugreen Nexode zu einem echten Premium-Produkt. Richtig gut gefällt mir auch die Qualität des Scharniers und die soliden Gummifüße. Ebenfalls klasse: Zur Stromversorgung wird ein mitgeliefertes klassisches Netzkabel mit Eurostecker verwendet, das man problemlos auch gegen ein längeres oder kürzeres Kabel tauschen kann.

Echte Kritik zu äußern, das fällt mir bei dieser Ladestation wirklich schwer. Vielleicht die Tatsache, dass man die Apple Watch nicht laden kann? Am Schreibtisch benötige ich nicht unbedingt eine integrierte Ladefunktion für die Apple Watch, da ist mir das kompakte und schlichte Design lieber. Im allergrößten Notfall kann ich auch ein Ladekabel anschließen. Für meinen Einsatzzweck ist dieses neue Produkt von Ugreen daher absolut grandios.

Ein bisschen schmerzhaft ist nur der Listenpreis von 179,99 Euro. Direkt nach dem Start gab es die Ladestation aber schon für 135,99 Euro und jetzt zahlt man „nur“ noch 119,99 Euro. Damit ist man aus meiner Sicht definitiv in einer interessanten Preisregion angekommen.