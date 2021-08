Die wohl beste Maus: Logitech MX Master 3 kostet aktuell nur 69,95 Euro

Häufig werde ich gefragt, welche Tastatur und welche Maus ich nutze. Und seit Jahren setze ich auf die Logitech Keys (Amazon-Link, auch günstiger) und die Maus Logitech MX Master 3. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 109 Euro ist die Maus nicht günstig, heute könnt ihr aber Geld sparen, denn die graue Version kostet jetzt nur noch 69,95 Euro (Amazon-Link).

Das erwartet euch bei der Logitech MX Master 3

Im Vergleich zu der bereits ziemlich guten Logitech MX Master 2S wurde die neue Generation noch einmal verbessert. Die MX Master 3 von Logitech ist mit einem neuartigen MagSpeed Scroll-Rad ausgestattet. Dieses dreht sich nicht mechanisch an einem Zahnrad, sondern rund um Elektromagneten, die sogar ihre Polarität umkehren können. In der Praxis bedeutet das: Ganz egal ob man langsam scrollt oder durch 1.000 Zeilen binnen einer Sekunde rotiert – das neue Scroll-Rad ist unglaublich leise. Besonders deutlich wird der Unterschied, wenn man beide Modelle nebeneinander im Einsatz hat.

Das komplett aus Metall gefertigte MagSpeed Scroll-Rad ist aber nicht die einzige Neuerungen der Logitech MX Master 3. Im linken Bereich der Maus dürfen wir uns über ein deutlich größeres Daumenrad freuen, dessen Geschwindigkeit sich zudem in der Logitech Options Anwendung (neue Version als Beta testen) einstellen lässt. Ganz in der Nähe finden wir zwei weitere Neuerungen: Die beiden Daumentasten, oftmals genutzt für vorwärts und zurück im Browser, sind jetzt deutlich weiter nebeneinander angeordnet und so leichter zu treffen. Außerdem hat die Daumentaste im unteren Bereich der Maus eine kleine Markierung erhalten – anscheinend war vielen Nutzern und Nutzerinnen gar nicht bewusst, dass sich hier noch eine Taste verbirgt.