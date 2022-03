Für Neulinge: Apple erklärt Basis-Funktionen der Apple Watch

In 204 Sekunden erklärt Apple im neusten Video einige Basis-Funktionen der Apple Watch. Nutzer und Nutzerinnen, die die Computeruhr schon länger am Handgelenk tragen, werden hier sicher nichts Neues lernen, Neulinge, die sich kürzlich für die Watch entschieden haben, bekommen hier aber einen guten Quick-Start-Guide an die Hand.

Wenn wir schon bei Tipps und Tricks sind: Sowohl bei Instagram Reels als auch bei TikTok teile ich regelmäßig kurze Videos, in denen ich besonders praktische Funktionen von iPhone, iPad, Mac und Apple Watch vorstelle – gerne auch mal Funktionen, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Schaut gerne mal vorbei.