Digital Concert Hall: Inhalte der Berliner Philharmoniker kostenlos nutzen

Wer in diesen Tagen viel Zeit zuhause verbringt, braucht Abwechslung und Unterhaltung. Bei Klassik-Fans dürfte die lobenswerte Aktion der Berliner Philharmoniker daher für großes Interesse sorgen: Das eigene Digitalangebot der Digital Concert Hall (App Store-Link) wird unter dem Slogan „Die Philharmonie ist geschlossen – wir kommen zu Ihnen!“ jetzt kostenlos für alle angeboten. Auch die Berliner Philharmonie ist im Zuge der jüngsten Entwicklungen in der Corona-Krise bis zum 19. April dieses Jahres geschlossen.

Das Orchester-Ensemble lädt daher interessierte Menschen ein, den virtuellen Konzertsaal kostenlos zu besuchen. „Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion möglichst vielen Menschen Freude mit unserer Musik bereiten können. Wir vermissen unser Publikum jetzt schon sehr und wünschen uns, dass wir einander auf diese Weise zumindest virtuell weiter begegnen können“, erklärt Olaf Maninger, Solocellist und Medienvorstand des Orchesters.

Hunderte Konzertaufzeichnungen, Dokus und Interviews

Entweder auf der Website oder auch in der iOS-App der Digital Concert Hall kann nach Einloggen oder Anlegen eines Nutzerkontos im Ticket-Bereich der Gutscheincode BERLINPHIL eingegeben werden, der den Nutzer berechtigt, das Angebot der Berliner Philharmoniker für 30 Tage lang kostenlos zu nutzen. Der Gutscheincode kann bis zum 31. März 2020 eingelöst werden und hat einen Gegenwert von 19,90 Euro, die sonst für einen 30-tägigen Zugang anfallen würden.

Die Digital Concert Hall überträgt pro Saison mehr als 40 Konzerte live auf Macs und mobile Geräte, die dann im Anschluss auch on demand im Konzertarchiv angeboten werden. Neben hunderten von Aufzeichnungen mit großen Künstlern der klassischen Musik gibt es auch zusätzliche Dokumentationen, Interviews, Konzerteinführungen, Porträts, Familien-Konzerte und Bonus-Filme zu sehen. In ein kostenpflichtiges Abonnement wird der Gutschein nach Ablauf der 30 Tage offenbar nicht umgewandelt – in meiner Abonnement-Verwaltung auf dem iPhone tauchte die Digital Concert Hall nicht auf. So oder so finden wir: Eine tolle und solidarische Geste des bekannten Berliner Konzerthauses.