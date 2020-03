Apple Pay bei der Commerzbank: Kostenloses Konto plus 100 Euro Prämie

Nachdem wir bei der Sparda-Bank West in letzter Zeit nicht ganz so zufrieden waren, hat meine Frau in der vergangenen Woche einen Kontowechsel in Angriff genommen. Das Ziel war schnell ausgemacht: Die Commerzbank. Immerhin gehört das Kreditinstitut nicht nur zu den offiziellen Anbietern von Apple Pay, es verlangt aktuell auch keine Gebühren und obendrauf gibt es noch eine dicke Prämie.

Wer sich als Neukunde für ein Konto bei der Commerzbank entscheidet, kann aktuell ein Startguthaben von 100 Euro kassieren. Zudem gibt es für jede Weiterempfehlung noch einmal 100 Euro.

Natürlich gibt es wie immer ein paar Details zu beachten. So steht im Kleingedruckten unter anderem:

100 Euro Startguthaben nach 3-monatiger aktiver Kontonutzung (mind. 5 monatl. Buchungen über je 25 Euro oder mehr, z.B. von oder an Arbeitgeber, Rentenkassen, Hausverwaltungen, Energieversorger, Telefonanbieter, jedoch keine Eigenüberweisungen oder Überträge), wenn innerhalb der letzten 24 Monate kein Konto bei der Commerzbank bestand und der Kontoinhaber eine Einwilligungserklärung zu E-Mail- und telefonischer Werbung durch die Commerzbank AG erteilt hat und diese danach mindestens 3 Monate nicht widerrufen hat.

Das mit der aktiven Nutzung sollte man dank Apple Pay und seinen wöchentlichen Einkäufen relativ problemlos schaffen. Und was die Werbung angeht, kann ich zumindest eine Woche nach der Kontoeröffnung sagen: Hier ist bisher noch rein gar nichts passiert, das sollte also auch relativ entspannt ablaufen.