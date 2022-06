Digitale ADAC Mitgliedskarte ab sofort im Wallet speicherbar

Ihr seid Mitglied beim ADAC? Dann könnt ihr ab sofort eure Mitgliedskarte auch im Wallet auf dem iPhone speichern. So könnt ihr euch bei Pannen und Co schnell als Mitglied ausweisen. Ist das iPhone mit dabei, ist auch die Kundenkarte immer griffbereit. Gut: In den Details gibt es zudem alle Rufnummern im Notfall sowie einen Link zum Onlineformular zur Unfallmeldung.

Wer die digitale ADAC Mitgliedskarte nutzen möchte, muss sich zwingend bei „Mein ADAC“ registrieren und anmelden – insofern das noch nicht gemacht wurde. Im Mitgliederbereich könnt ihr eure Kundenkarte ganz einfach mit einem Klick ans Wallet übertragen.

Ansonsten empfiehlt sich auch die Installation der ADAC Pannenhilfe App.

Foto: ADAC.