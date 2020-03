Disney+: Telekom und Frühbucher & neue Infos zu „The Mandalorian“ und „Star Wars“

Am 24. März startet Disney+ auch in Deutschland. Der Streamingdienst rührt ordentlich die Werbetrommel. Telekom-Kunden kommen sogar in den Genuss Disney+ ein halbes Jahr lang kostenlos zu nutzen. Doch wie verhält es sich, wenn ihr schon den Frühbucherrabatt gebucht habt?

Laut Disney sind die Aktionen kombinierbar. Zuerst könnt ihr die 6 Gratis-Monate aus dem Telekom-Angebot wahrnehmen, erst danach greift das Jahr aus dem Frühbücherangebot. Solltet ihr aber Telekom-Kunde sein, könnt ihr auch einfach dort für 4,99 Euro im Monat nach Ablauf der Testphase abonnieren. Das entspricht dem gleichen Monatspreis wie beim Frühbücherangbeot (59,99 Euro im ersten Jahr, also 4,99 Euro pro Monat).

„The Mandalorian“ und „Star Wars: The Clone Wars“

Kurz vor dem Start hat Disney noch einmal ein paar Informationen geteilt. Der Großteil der Disney+ Originals Serien wird zum Launch am 24. März mit der ersten Folge verfügbar sein, gefolgt von einer weiteren Episode am Freitag, den 27. März. Im Anschluss daran kommt jeden Freitag eine neue Folge hinzu. Die beiden Originals „The Mandalorian“ sowie „Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel“ werden etwas anders behandelt:

„The Mandalorian“

Zum Start von Disney+ am 24. März werden die ersten beiden Folgen des Disney+ Originals „The Mandalorian“ verfügbar sein. Die dritte Episode folgt bereits am Freitag, den 27. März, im Anschluss daran folgt wöchentlich jeden Freitag eine neue Folge.

„Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel“