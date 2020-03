Neues aus iOS 14: CarPlay bekommt Hintergrund-Bilder

Rund um iOS 14 sind in den vergangenen Wochen schon so einiges Infos durchgesickert – und es hört nicht auf. Natürlich stellt Apple sein neues Betriebssystem erst auf der Online-WWDC im Juni vor, daher sind alle bisherigen Informationen mit Vorsicht zu genießen. Man sieht aber schon ziemlich gut, in welche Richtung es gehen wird: Feintuning.

Und so erfindet Apple auch in Sachen CarPlay das Rad nicht neu, hier gab es ja erst mit iOS 13 weitreichende Neuerungen. Es sind aber die kleinen Details, auf die auch ich mich bereits freue: Wie 9to5Mac herausgefunden hat, soll CarPlay mit dem großen Update im Herbst die Möglichkeit erhalten, Bildschirmhintergründe anzuzeigen.

Aktuell soll Apple die Funktion mit den Hintergrundbildern testen, die mit iOS 13 ausgeliefert werden. Es findet auch ein automatischer Wechsel zwischen der normalen Ansicht und dem Dark Mode statt. Ob man auch eigene Hintergründe für CarPlay wird verwenden können, ist bislang noch nicht bekannt. Mich würde es jedenfalls freuen.

Es ist nur eine kleine Änderung, aber diese hat meiner Meinung nach große Auswirkungen. Mit dem bisherigen schwarzen Hintergrund sieht CarPlay dann doch etwas langweilig aus.