Disney+: Vorbesteller zahlen nur 59,99 Euro statt 69,99 Euro im ersten Jahr

Am 24. März 2020 startet der Streaming-Dienst Disney+ auch in Deutschland. Regulär kostet der Zugriff 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Doch Vorbesteller können im ersten Jahr 10 Euro sparen. Wer sich für den Jahrestarif entscheidet, zahlt nur 59,99 Euro, also 4,99 Euro pro Monat. Ab dem zweiten Jahr greift der Normalpreis.

Beeilen müsst ihr euch noch nicht. Das Angebot ist ab heute noch 28 Tage gültig. Wer sich schon sicher ist, kann natürlich sofort zuschlagen. Möglicherweise habt ihr ja schon über einen Umweg einen Blick auf Disney geworfen.

Das Abo bietet Zugriff auf über 500 Filme und 80 TV-Serien. Neben zahlreichen Klassikern aus dem Disney-Kosmos wird es auch einige eigene Produktionen geben. Des Weiteren wird man die Inhalte auf bis zu 10 Endgeräten herunterladen können. Das Streaming ist gleichzeitig auf vier verschiedenen Endgeräten möglich. Unterstützt werden Smartphones und Tablets, Smart TVs und Spielkonsolen.

Und? Werdet ihr euch das Frühbucherangebot bei Disney+ sichern? Oder seid ihr mit Netflix und Amazon gut bedient?