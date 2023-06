Dlf Audiothek: Neuer Podcast „Billion Dollar Apes“ erstmals in 3D und Dolby Atmos

Mit der iOS-App Dlf Audiothek (App Store-Link) könnt ihr ganz bequem auf alle drei Radio-Programme des Deutschlandfunks zugreifen: Deutschlandfunk, Dlf Kultur und Dlf Nova. Zudem gibt es Zugriff auf Podcasts und brandneu mit dabei ist „Billion Dollar Apes“, ein Podcast der in 3D und auch in Dolby Atmos verfügbar ist. Die Version mit Dolby Atmos lässt sich dabei exklusiv nur in der Dlf Audiothek App abspielen.

Dolby Atmos ist ein Surround-Sound-Format. Es erzeugt einen räumlichen und mehrdimensionalen Klang, bei dem man Musik und gesprochene Sprache lebendiger und immersiver erleben kann. Zudem benötigt ihr kompatible Kopfhörer, das sind unter anderem die AirPods Pro, AirPods 3, die AirPods Max oder die Beats Fit Pro. Ich habe den Podcast kurz mit den AirPods Pro angehört und mit Dolby Atmos hat man das Gefühl mitten im Geschehen zu sein. Probiert es einfach mal aus!

Billion Dollar Apes: Das bietet der Podcast