Dyson Corrale: Dieser Haarglätter kostet stolze 499 Euro

Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, ein wenig über den Tellerrand zu schauen. Denn gerne nutze ich die Chance des Blogs, um auch mal über Technik zu schreiben, die nicht direkt etwas mit Apple oder Apps zu tun hat. Einer meiner Lieblinge aus diesem Bereich ist die britische Firma Dyson.

In meinem Alltag habe ich aktuell drei Geräte von Dyson im Einsatz: Einen Dyson Pure Hot + Cool, ein Ventilator mit Heiz-Funktion und Luftfilter. Einen Dyson V11 Akkusauger, der mich jedes Mal überrascht, wie viele Katzenhaare tatsächlich im Sofa stecken. Und den Dyson Supersonic, bei dem ich es einfach genial finde, was an Technik in einen Haartrockner verbaut werden kann.

Nachdem es in diesem Jahr bereits einen neuen Saugroboter, eine neue Lampe und einen neuen Luftbefeuchter gab, geht es nun mit einem Beauty-Produkt weiter: Mit dem Dyson Corrale bringt der britische Hersteller einen Haarglätter auf den Markt. Auch dieser ist mal wieder mit Technik vollgestopft und wird für 499 Euro zum Verkauf angeboten.

mehr über den Dyson Corrale erfahren (Hersteller-Webseite)

Laut Dyson handelt es sich um den einzigen Haarglätter mit biegsamen Heizplatten, die Haare umschließen. Dazu lässt man uns wissen: „Unsere Heizplatten aus einer Mangan-Kupfer-Legierung biegen sich um das Haar und umschließen es. Durch diese zusätzliche Kontrolle können Sie dasselbe Stylingergebnis mit weniger Hitze erzielen – und mit 50 Prozent weniger Haarschäden.“

Die wichtigsten Fakten rund um den Dyson Corrale

Die kabellose Funktion resultiert aus Dysons Investitionen in Höhe von einer Milliarde Pfund (1,2 Milliarden Euro) und der Führungsrolle bei der Entwicklung von Akkutechnologien.

Insgesamt sieben Jahre Entwicklungszeit

100 Millionen Pfund (120 Millionen Euro) Investition in Dyson Haarlabore weltweit

600 Teststunden mit 800 Teilnehmern in fünf Ländern

Biegsame Heizplatten von Dyson: Patentierte, exakt konstruierte biegsame Heizplatten aus einer Mangan-Kupfer-Legierung mit 15 Mikrogelenken, um alle Haare zu umschließen – für ein verbessertes Stylen mit weniger Hitze. Neuartiges dynamisches Heizsystem, das sich zusammen mit den Platten biegt und drei präzise Temperatureinstellungen ermöglicht: 165°C, 185°C und 210°C.

Intelligente Temperatur-Regulierung: Flexible Anordnung von Elektronik und thermischen Schnittstellen. Das integrierte Sensorsystem reguliert die Temperatur der Heizplatten 100-mal pro Sekunde, sodass die eingestellte Temperatur nicht überschritten wird. Akkutechnologie: 4-Zellen-Lithium-Ionen-Akku für bis zu 30 Minuten kabelloses Styling mit der thermischen Leistung eines kabelgebundenen Haarglätters. Vollständige Aufladung in nur 70 Minuten.

Der Dyson Corrale Haarglätter kann mit und ohne Kabel verwendet werden. Dazu schließt man einfach das 360° Ladekabel an oder stellt den Haarglätter beim Stylen immer wieder in die ergonomische Ladestation.

Ich selbst habe noch nie einen Haarglätter benutzt, finde es aber auch hier wieder erstaunlich, welche Technik in ein solches Gerät gesteckt wurde. Abschließend daher die Frage an alle Frauen und Männer mit langen Haaren: Ist ein solches Teilchen etwas für euch?