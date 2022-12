Dyson Zone: Kopfhörer mit Luftreiniger startet im Januar

Als Dyson kurz vor dem 1. April seinen Kopfhörer Dyson Zone mit integrierter Luftreinigung vorgestellt hat, habe ich ja zunächst an einen Aprilscherz gedacht. Aber der Hersteller als Großbritannien meint es tatsächlich ernst – und im Januar soll der Dyson Zone zunächst in China starten. Im März folgen dann die USA, Großbritannien, Singapur und Hong Kong.

Rund um die Kopfhörer-Technik muss ich euch an dieser Stelle wohl nicht mehr viel erklären: Per USB-C aufladen, aufsetzen, Musik per Bluetooth abspielen und zudem noch von einer Geräuschunterdrückung profitieren. Das ist nun wahrlich nichts neues. Aber was hat es nun mit der Luftreinigung auf sich?

Bisher haben wir die Dyson Zone noch nicht selbst ausprobieren können. Der Hersteller erklärt die Technik aber wie folgt:

Die Kompressoren in jeder Hörmuschel saugen die Luft durch die doppellagigen Filter an und leiten zwei Ströme gereinigter Luft über einen abnehmbaren Bügel, der das Gesicht des Trägers nicht berührt, an Nase und Mund. Die elektrostatischen Filter nehmen 99 Prozent der Partikelverschmutzung bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern auf, während K-Carbon, mit Kalium angereicherte Kohlenstofffilter, die weit verbreiteten sauren Gase abfangen, die am stärksten für die Luftverschmutzung in Städten verantwortlich gemacht werden, einschließlich NO2 und SO2.

Dyson Zone kostet umgerechnet fast 900 Euro

Wie viele Schadstoffe aus der Luft gefiltert werden, kann man während der Nutzung in der Dyson-App sehen. Dort können auch Einstellungen rund um die Geräuschunterdrückung vorgenommen werden. Auch drei Klangmodi stehen über die App zur Auswahl.

Ein günstiger Spaß wird das leider nicht. Einen Euro-Preis hat Dyson bisher nicht bekannt gegeben, in Großbritannien soll der Dyson Zone allerdings 749 britische Pfund kosten. Das sind umgerechnet aktuell rund 870 Euro. Zum Vergleich: Der Listenpreis der AirPods Max, die natürlich ohne Luftreinigung auskommen, liegt bei 629 Euro.