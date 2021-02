Eary AM: Hörbuch-Suche jetzt auch mit Apple Music nutzbar

Über die praktische kleine App Eary (App Store-Link) haben wir in der Vergangenheit bereits berichtet. Die kostenlose iPhone-Anwendung des Entwicklers Fabian Frey erfreut sich großer Beliebtheit unter Spotify-Nutzern, da sich damit die oftmals nur schwer aufzufindenden Hörbücher und -spiele des Musikstreaming-Dienstes besser verwalten lassen.

Mit Eary AM (App Store-Link) gibt es ab sofort auch eine entsprechende Lösung für Nutzer von Apple Music vom gleichen Entwickler, die sich ebenfalls kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen lässt. Eary AM benötigt lediglich 12 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät, und kann auch in deutscher Sprache verwendet werden.

Die Anwendung setzt ein Abonnement von Apple Music voraus und erlaubt es dann, die riesig große Audiothek von Apples Musikstreaming-Dienst speziell nach Hörbüchern und -spielen zu durchsuchen. Im Suchbereich gibt es auch eine Option, sich Vorschläge für aktuelle Hörtitel anzusehen, um sich so inspirieren zu lassen. Hat man einen passenden Titel gefunden, kann dieser in eine Bibliothek innerhalb der App integriert werden. So müssen keine manuellen Playlists erstellt werden.

Auch die weiteren Features von Eary AM können sich sehen lassen: Die App erlaubt es, auf einen Blick die Gesamtlänge des Hörbuches anzuzeigen, und wie viel man bereits gehört hat, sowie die Abspielposition automatisch zu speichern. Auch ein Sleep Timer sowie eine Geschwindigkeitseinstellung zum Abspielen ist vorhanden. Der Entwickler betont, dass keine Tracking-, Analyse- oder Werbeschnittstellen in Eary AM zur Anwendung kommen. Alle Inhalte und Informationen stammen von der Apple Music API, lediglich die Hörbuch-Beschreibungen werden von der Google Books API entnommen.