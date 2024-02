Echo Pop: Kompakter Alexa-Lautsprecher mit 55 Prozent Rabatt

Im Sommer 2023 ist der Echo Pop (Amazon-Link) für 54,99 Euro auf den Markt gekommen. Der Preis ist natürlich viel zu hoch angesetzt und im aktuellen Valentinstags-Sale gibt es den bunten und kompakten Alexa-Lautsprecher für nur 24,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 55 Prozent.

Der Echo Pop ist in Anthrazit, Blaugrün, Lavendel und Weiß erhältlich, wobei ihr mit den separat verfügbaren Sleeves weitere Farben erhaltet. Der Speaker wird vom Amazons AZ2 Neural Edge-Prozessor angetrieben und verfügt über einen nach vorne abstrahlenden, direktionalen Lautsprecher. Auf dem Gerät selbst gibt es Tasten zur Lautstärkensteuerung, zudem könnt ihr mit einem Klick das Mikrofon komplett deaktivieren – dann leuchtet die LED rot.

Der Echo Pop ist 99 x 83 x 91 Millimeter groß und findet so schnell einen passende Aufstellort. Ein 15 Watt Netzteil mit Kabel ist mit dabei, neben WLAN und Bluetooth fungiert der Echo Pop auch als Matter-Controller. Wenn ihr Alexa schon nutzt, wisst ihr, was ihr mit dem Lautsprecher anfangen könnt. Ihr könnt eure smarten Lampen per Sprachzuruf steuern, Nachrichten abfragen, weitere Smart Home Aktionen durchführen, das Wetter ansagen lassen oder alltägliche Fragen stellen. In der Alexa-App könnt ihr die Einrichtung vornehmen und alle Einstellungen tätigen.

Echo Pop ist nicht für das Badezimmer geeignet, macht aber ansonsten in allen anderen Räumen eine gute Figur. Musikhören ist natürlich möglich, wobei die Qualität aufgrund der kleinen Größe nur Okay ist. Bei Interesse könnt ihr jetzt für nur 24,99 Euro statt 54,99 Euro zuschlagen. Die optionalen Sleeves gibt es für 22,99 Euro – hier gibt es leider kein Angebot.

