Echo- und Fire TV-Geräte unterstützen in Kürze auch Spotify Free

Wer auf einem Echo-Lautsprecher oder über ein Fire TV-Gerät das Musikstreaming via Spotify startet, muss zuvor seinen Spotify Account mit Premium-Status verbunden haben. Doch das ändert sich bald: Amazon hat bekanntgegeben, dass man in Kürze auch Spotify Free unterstützen wird.

Alexa bietet Nutzern in Kürze ein noch größeres Angebot an kostenfreiem Musik-Streaming: Neben Amazon Music Free können Sie nun ihre Lieblingsmusik von Spotify Free über Echo- und Fire-TV-Geräte hören. Bislang war das nur mit Spotify Premium möglich. Dabei haben Sie per Sprachbefehl beispielsweise die Wahl zwischen den Top-Hits von heute, ihrem Mix der Woche oder ihren individuellen Playlists.