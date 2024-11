EcoFlow Rapid: Magnetische Powerbank für 69,99 Euro

Uns allen dürfte EcoFlow for allem als Hersteller für Powerstations und Balkonkraftwerke bekannt sein. Nun startet die erste Powerstation im Miniatur-Format und sie ist sogar magnetisch. Ab sofort könnt ihr die EcoFlow Rapid 5.000 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 69,99 Euro kaufen.

Die Kapazität der Powerbank liegt wenig überraschend bei 5.000 mAh. Das 180 Gramm leichte Gadget kann einfach auf der Rückseite eures iPhones mit MagSafe-Technik angedockt werden, genauer gesagt kommt bei der EcoFlow Rapid der Qi2-Standard zum Einsatz. Das bedeutet: Euer Gerät wird drahtlos mit 15 Watt Leistung aufgeladen.

Falls es mal schneller gehen soll, ist an der Unterseite des Gehäuses ein kleines USB-C-Kabel verbaut. Mit diesem könnt ihr ein iPhone 15 oder neuer sogar mit 30 Watt aufladen. Ein iPhone 15 Pro Max ist so in nur 25 Minuten auf 50 Prozent geladen. Zudem kann die Powerbank über das integrierte Kabel auch selbst aufgeladen werden, hier liegt die Leistung ebenfalls bei 30 Watt. Ein passendes Netzteil müsst ihr allerdings selbst beisteuern.

Auf den Produktbildern sieht das Design doch schon recht hochwertig aus, ebenfalls zu erkennen ist dort ein Ständer. Mit diesem kann das angedockte iPhone einfach im Querformat oder Hochformat aufgestellt werden.

Das ist eine günstige Alternative von iWalk

Der Preis von 69,99 Euro ist für einen Powerbank dieser Art natürlich schon eine Hausnummer und auf dem Niveau der Top-Modelle von Anker. Magnetische Powerbanks mit Qi2-Technik und USB-C-Kabel mit 30 Watt sind aber tatsächlich noch rar gesät. Als Alternative habe ich ein Modell von iWalk gefunden, das mit 39,99 Euro deutlich günstiger ist und sogar 10.000 mAh Kapazität bietet. Was die reinen technischen Daten angeht, ist das iWalk-Modell schon viel besser aufgestellt. Die Verarbeitung wirkt auf den ersten Blick aber deutlich einfacher als beim Premium-Modell von EcoFlow. Das soll es später übrigens auch noch als Modell mit 10.000 mAh geben.

