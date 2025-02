Apple Türklingel mit Face ID soll auch MagSafe unterstützen

Ende letzten Jahres ist ein wildes Gerücht aufgetaucht, das besagt, dass Apple an einer Türklingel mit Face ID arbeitet. Jetzt folgen weitere Details, denn der Leaker Kosutami deutet an, dass die Türklingel MagSafe an Bord haben könnte. MagSafe erlaubt das magnetische Befestigen von Zubehör an bestimmten iPhones, was darauf hindeutet, dass die Türklingel kabellos aufgeladen werden könnte – vermutlich aufgrund einer fest verbauten Batterie. Ob sie zusätzlich einen USB-C-Anschluss besitzt, bleibt unklar.

Das MagSafe-Laden wäre praktisch, doch Smart-Home-Türklingeln müssen nur selten aufgeladen werden. Eine alternative Theorie wäre eine magnetische Befestigung für einfache Abnahme, jedoch könnte dies das Risiko eines Diebstahls erhöhen.

Laut Mark Gurman soll Apples Türklingel frühestens 2026 erscheinen. Mögliche Vorteile gegenüber Konkurrenten wie Ring könnten Datenschutz und Sicherheit sein. Apple könnte Features wie HomeKit Secure Video mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und eine Secure Enclave für mehr Schutz integrieren.

Apples Smart-Home-Strategie scheint sich auszuweiten: Neben der Türklingel wird ein neuer Smart-Home-Hub erwartet und Gerüchte deuten auf eine eigene HomeKit-kompatible Innenkamera hin.

Eine Video-Türklingel von Apple? Würdet ihr zugreifen?