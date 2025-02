Framous: Neue Mac-App präsentiert Screenshots in den passenden Apple-Produktrahmen

Apple bietet auf seiner Design-Webseite Produktrahmen für alle Apple-Produkte zum Download an, um diese mit Screenshots zu füllen. Hier muss man ein Bildbearbeitungsprogramm im Einsatz haben, um die Screenshots manuell in die Rahmen zu packen. Das funktioniert, ist aber nicht besonders komfortabel.

Deutlich einfacher funktioniert das Einrahmen von Screenshots mit der neuen Mac-App Framous. Screenshots, egal von welchem Apple-Gerät, zieht man einfach in die App und schon bekommt man einen perfekt gerahmten Screenshot mit Rahmen präsentiert.

Für die perfekte Darstellung

Und ihr könnt nicht nur einen einzigen Screenshot einrahmen, sondern auch mehrere und unterschiedliche. Unter anderem kann man so drei iPhone-Screenshots nebeneinander präsentierten oder Screenshots kombinieren, zum Beispiel Bildschirmfotos von iPhone, iPad und Apple Watch. In den jeweiligen Einstellungen stehen ein paar Optionen bereit, unter anderem kann man die Rahmenfarbe wechseln oder den Zwischenraum zwischen den einzelnen Rahmen anpassen.

Es ist auch ein sogenannter „Generic Frame“ vorhanden, den man individuell anpassen kann. Dabei handelt es sich nicht um einen Apple-Rahmen, sondern um einen Smartphone-Rahmen, den ihr in der Breite und Höhe ändern könnt, ihr könnt die Displayränder anpassen, die Buttons ein- oder ausblenden, eine Rahmenfarbe selbst bestimmen und mehr.

Der Export erfolgt als PNG-Datei mit transparentem Hintergrund, um die gerahmten Screenshots in anderen Apps weiterverwenden zu können. Natürlich könnt ihr den gerahmten Screenshot auch via iMessage, WhatsApp und Co. versenden.

Framous gibt es im Abo oder als Einmalkauf

Framous funktioniert einfach und zuverlässig. Ihr könnt die App kostenlos ausprobieren, jedoch setzt der Vollzugriff ein Abo oder eine Einmalzahlung voraus. Für einmalig 22,99 Euro bekommt ihr eine Lifetime-Lizenz, die alle Rahmen für das Jahr 2025 enthält. Für 9,99 Euro pro Jahr gibt es Zugriff auch auf alle künftigen Rahmen und Updates. Optional kann man 2026 erneut einen Einmalkauf tätigen, wenn man die kommenden neuen Rahmen auch nutzen will.