EcoFlow stellt Shelly Smart Plug und Shelly Smart Meter vor

Wenn es um die Steuerung eines Balkonkraftwerks mit Speicher geht, dann ist ein Smart Meter im Sicherungskasten die wohl beste Lösung. So kann die Ausgangsleistung perfekt auf den aktuellen Hausverbrauch angepasst werden. EcoFlow bietet dazu schon seit einiger Zeit eine Integration über die Shelly-Cloud und auch einen eigenen Smart Meter an, nun gibt es eine Kombination aus beidem: Der EcoFlow x Shelly Smart Meter.

„Dank LAN-basierter Integration und Reaktionszeiten von unter einer Sekunde können Nutzer nun Energieüberwachung und Steuerung auf Steckdosenebene in Echtzeit erleben – allesamt darauf ausgelegt, den Eigenverbrauch von Energie und die Effizienz von Smart Homes zu verbessern“, schreibt EcoFlow über den neuen Smart Meter.

Da ich bereits ein Smart Meter von Shelly im Einsatz (den Shelly Pro 3EM im Titelbild) habe und der Einbau in den Sicherungskasten ja auch von einer Fachkraft ausgeführt werden muss, habe ich auf einen Praxis-Test verzichtet. Stattdessen habe ich mir die zweite Neuerscheinung angesehen, den EcoFlow x Shelly Smart Plug. Dieser ist für all diejenigen gedacht, die keinen Smart Meter einbauen können. Der Plug misst die Leistung der angeschlossenen Geräte, etwas Kühlschrank, Waschmaschine oder Fernseher, um die sonst feste Ausgangsleistung des Balkonkraftwerks anzupassen.

EcoFlow x Shelly Smart Meter, Intelligente Energieüberwachung für ganze Häuser,... Intelligente Energieüberwachung für ganze Häuser: Kombinieren mit dem EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk. Er lässt sich nahtlos in EcoFlow Stream...

Nutzung des Haushaltsstromausgleichs

Die ersten Eindrücke des EcoFlow x Shelly Smart Plug

Der EcoFlow x Shelly Smart Plug sieht aus wie ein ganz normaler Shelly-Plug, die Hardware dürfte identisch sein. Prima ist beispielsweise der LED-Ring, der je nach Leistung seine Farbe ändern kann. So könnt ihr ganz ohne App sehen, wie viel Leistung das angeschlossene Gerät gerade fordert. Falls euch das Licht stört, kann es aber auch deaktiviert werden.

Die Kopplung des EcoFlow x Shelly Smart Plug erfolgt direkt in der EcoFlow-App. Im Gegensatz zu „echten“ Shelly-Plugs, die ja auch mit EcoFlow kompatibel sind, taucht der EcoFlow x Shelly Smart Plug allerdings nicht in der Shelly-App auf. Er ist quasi im EcoFlow-System gefangen und kann dort auch nur mit der Stream-Serie, nicht aber mit dem älteren PowerStream kommunizieren.

Was die Funktion angeht, hat der EcoFlow x Shelly Smart Plug bei mir genau so funktioniert, wie versprochen. Vermisst habe ich jedoch den kleinen An- und Aus-Schalter in der Geräteübersicht, der beim „originalen“ EcoFlow Smart Plug vorhanden ist. Hier sollte die Software-Abteilung noch einmal nachbessern.

Am Ende macht mich vor allem eine Sache stutzig: Der EcoFlow x Shelly Smart Plug man zwar den etwas kompakteren Formfaktor haben, er ist Software-mäßig aber eingeschränkter als der EcoFlow Smart Plug. Trotzdem kostet er 5 Euro mehr…

EcoFlow x Shelly Smart Plug, WLAN-Steckdose, Energieüberwachung in Echtzeit &... Automatische Energiezuteilung: Ist der Smart Plug Teil Ihres Balkonkraftwerks, überwacht er den Stromverbrauch Ihrer Geräte. So kann der...

Energieüberwachung in Echtzeit: Verfolgen Sie den Stromverbrauch Ihrer Geräte live oder im Zeitverlauf – und erhalten Sie umfassende Auswertungen...