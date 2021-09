Entwickler verlieren offenbar Interesse am Mac App Store

Seit 2010 bietet der Mac App Store Entwicklern und Entwicklerinnen die Möglichkeit die eigenen Apps schnell, einfach und weltweit zu vertreiben. Während der iOS App Store weiterhin große Erfolge verzeichnet, zeigt eine neue Studie von AppFigures, dass Entwickler und Entwicklerinnen das Interesse am Mac App Store verlieren.

Seit Anfang des Jahres ist die Zahl neuer Mac-Apps kontinuierlich zurückgegangen und befindet sich gerade auf einem Tiefpunkt. Während im Januar noch 400 neue macOS Apps veröffentlicht wurden, waren es im Juni weniger als 300. Und die Prognose für August besagt, dass im zurückliegenden Monat nicht mehr als 200 neue Apps den Weg in den Mac App Store gefunden haben. Im Vergleich zum Vorjahr ist es offensichtlich, dass Entwickler und Entwicklerinnen ihre Apps eher am Mac App Store vorbei anbieten wollen.

Die genauen Umstände sind unklar, denn Apple legt keine Zahlen und Gründe offen. Im Gegensatz zum iOS App Store kann man Mac-Apps auch über andere Quellen beziehen. Zum einen kann man die Programme direkt über die Anbieterwebseite beziehen, zudem gibt es auch weitere Alternativen, wie zum Beispiel die Mac-App-Flatrate Setapp.

Zudem haben in der Vergangenheit immer mehr Entwickler und Entwicklerinnen ihren Unmut über den Mac App Store geäußert. So gibt es keine Möglichkeit Testversionen anzubieten, außerdem muss man manchmal mit langen Wartezeiten rechnen, wenn Apple Apps besonders genau prüft. Davon abgesehen behält Apple bis zu 30 Prozent Provision ein. In vielen Fällen ist es einfacher Mac-Apps über andere Wege zu vertreiben.