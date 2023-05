ESR HaloLock: Klappbare 3-in-1 Ladestation für unterwegs vorgestellt

Wer mit den eigenen Apple-Geräten auf Reisen ist, schätzt eine kompakte Ladestation, um zeitgleich das iPhone, die Apple Watch und die AirPods aufladen zu können. Der Hersteller ESR hat nun mit der HaloLock 3-in-1 Ladestation ein entsprechendes Accessoire vorgestellt, das magnetische iPhones aufladen, sowie zugleich über einen modularen und MFi-zertifizierten Ladepuck die Apple Watch und über ein Ladepad auch die AirPods (Pro) mit Strom versorgen kann.

Das iPhone kann magnetisch an die zwischen 0 und 78 Grad aufstellbare Magnet-Oberfläche angeheftet werden, die sich je nach gewähltem Winkel daher durchaus auch als Halterung für FaceTime-Anrufe oder zum Ansehen von Videos nutzen lässt. Das iPhone kann sowohl im Hoch-, als auch im Querformat angebracht werden. Laut unseren Informationen handelt es sich nicht um eine MagSafe-Ladefläche, so dass maximal mit 7,5 statt 15 Watt geladen wird.

Der Lieferumfang der ESR 3-in-1 Ladestation ist durchaus üppig und enthält neben der Ladestation selbst, dem aufsteckbaren USB-C-Ladepuck für die Apple Watch, einem 1,50 m langen USB-C-Ladekabel und einem 20W-Ladegerät auch eine praktische Reisetasche, um das Zubehör sicher und kompakt transportieren zu können.

Apple Watch-Ladepuck lässt sich auch separat verwenden

Besonders der Ladepuck für die Apple Watch ist eine besondere Erwähnung wert: Sie wurde mit der MFi-Zertifizierung von Apple versehen und lädt daher vor allem neuere Apple Watch-Generationen noch schneller auf. Bei Bedarf kann der Ladepuck mit seinem USB-C-Anschluss auch separat an einem anderen USB-C-Ladegerät oder an einem MacBook verwendet werden. Mir persönlich stellt sich nur die Frage, warum man den Ladepuck ausgerechnet in weißer Farbe produziert, und nicht in Schwarz wie beim gesamten Rest der Ladestation.

Zur Feier der Markteinführung lässt sich die ESR 3-in-1 Ladestation mit einem 5-Prozent-Rabattcoupon bei Amazon erwerben. Mit einem Listenpreis von 89,99 Euro ist die Neuerscheinung nicht unbedingt günstig, liefert dafür aber auch eine Schnellladeoption für die Apple Watch und bietet ein kompaktes Design.