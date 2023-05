Poosh XL: Cooles Arcade-Spiel mit Sucht-Faktor?

Arcade-Spiele mit Sucht-Faktor sind genau mein Ding, ein richtig gutes Spiel ist mir aber schon lange nicht mehr über den Weg gelaufen. Ich denke da zum Beispiel an Duet Game. Oder an dieses eine Spiel, dessen Name mir gerade einfach nicht einfallen mag. Auf jeden Fall war der Hintergrund immer ganz orange.

Jetzt gibt es ein neues Spiel, das mich ein wenig angefixt hat: Poosh XL (App Store-Link). Die Neuerscheinung in Neon-Optik gibt es für 2,99 Euro, wobei es in der Universal-App für iPhone und iPad keine In-App-Käufe gibt. Dafür aber zwei Spielmodi: Überleben und Herausforderung.

So funktioniert die Steuerung von Poosh XL

Das Entwicklerteam beschreibt Poosh XL als One-Button-Arcade-Game, was auch ziemlich treffend ist. Das Spiel ist jedenfalls schnell erklärt: „Drücke einfach die Poosh-Taste, wenn deine Kraft und dein Winkel genau so sind, wie du sie haben willst, aber warte nicht zu lange, sonst hebt sich der Boden und zerstört dich. Vermeide es, irgendetwas zu treffen und überlebe so lange wie möglich.“

Die Schwierigkeit: Richtung und Geschwindigkeit kann man nicht selbst bestimmen. Stattdessen muss man den richtigen Zeitpunkt finden, bei dem die passende Geschwindigkeit mit der passenden Richtung vorgegeben ist. Gleichzeitig muss man vorausschauend spielen und die oben lauernden Hindernisse umkurven. In den Endlos-Level gibt es zudem immer wieder Power-Ups, beispielsweise einen Schutzpanzer oder einen Zeitlupen-Modus, die nach dem Aufsammeln für einige Sekunden aktiviert werden.

Auch wenn eine gewisse Geschwindigkeit erforderlich ist, sollte man in Poosh XL nicht zu schnell spielen. Gerade mit einem vollen Boost kann es oftmals sein, dass man Hindernissen nicht mehr ausweichen kann. Gerade das sorgt mit fortlaufender Spieldauer für eine echte Herausforderung.

Noch mehr Herausforderungen gibt es im gleichnamigen Modus. Hier muss man vorgefertigte Level mit etlichen knackig schweren Hindernissen meistern, um es in der Bestenliste ganz nach oben zu schaffen.

Mir macht Poosh XL auf jeden Fall Spaß, ob es die Neuerscheinung bis zum Sucht-Faktor schafft, weiß ich aber noch nicht. Vielleicht ist es einfach zu frustrierend, wenn man bereits eine ganze Weile gespielt hat und dann wieder von einem fiesen Hindernis überrascht wird.