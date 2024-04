Feuerwear: Lightline-Sonderedition wird am 15. Mai verkauft

Seit einigen Jahren ist es eine feste Tradition, dass der Zubehör-Hersteller Feuerwear im Frühjahr einzigartige Unikate aus neongelbem Feuerwehrschlauch verkauft. Jetzt steht der Termin für 2024 fest: Am 15. Mai wird die diesjährige Lightline-Sonderedition verkauft.

Genau wie in den letzten Jahren ist der Verkauf in drei Etappen unterteilt. Um 8:00, 12:00 und 17:00 Uhr gibt es drei Chancen, die begehrten Produkte im Online-Shop von Feuerwear zu bestellen. Falls es am frühen Morgen nicht klappt, hat man später am Tag noch eine weitere Chance.

Neben dem neuesten Mannschaftskameraden, Schreibmappe Parker – sind natürlich auch extrem beliebte Klassiker mit am Start: Angefangen bei Gürtel Bill, Hipbag Otis über Umhängetasche Walter bis hin zu Rucksack Eddie und Fahrradtasche Sam. Nicht zu vergessen natürlich auch Portemonnaies wie Fred und Alan. Jedes Unikat, ob klein oder groß, zieht im neongelben Design alle Blicke auf sich.

Die Lightline-Sonderedition war in der Vergangenheit immer breit aufgestellt, aber ebenso schnell ausverkauft. Schaut also am besten vorher schon nach euren Favoriten, damit ihr dann am 15. Mai blitzschnell zuschlagen könnt.