Highlights der Woche: Saugen, wischen, mähen

In den vergangen Tagen haben zahlreiche Hersteller neue Produkte vorgestellt, unter anderem gibt es neue Saug- und Wischroboter, neue Nass-Trockensauger und neue Mähroboter. Zudem findet ihr ganz unten eine Liste mit den spannendsten News der letzten Tage.

Roborock S8 MaxV Ultra als neues Flaggschiff-Modell

Der High-End Saug- und Wischroboter Roborock S8 MaxV Ultra ist ab sofort für 1.399 Euro erhältlich und ihr könnt den Roboter bei MediaMarkt und Saturn kaufen. Mit dabei ist eine ausfahrbare Seitenbürste für eine bessere Eckenreingung sowie ein Mini-Wischpad an der Seite für eine gründliche Kantenreinigung. Die Saugkraft ist mit 10.000 Pascal hoch und in der Basisstation reinigt sich der Roboter selbst mit heißem Wasser. Die Navigation per Laser und Kamera ist Spitzenklasse und optional könnt ihr euch auch für die Variante mit Wasseranschluss entscheiden. Ausführliche Details gibt es hier.

Dreame H13 Pro saugt und wischt gleichzeitig

Im Rahmen meines Testberichts habe ich die vielen Vorteile des neuen Dreame H13 Pro detailliert aufgeschlüsselt. Ihr bekommt einen modernen und technisch ausgereiften Nass-Trockensauger, der Verschmutzungen auf dem Boden im Nu entfernt. Mit motorisierten Rollen ist auch die Handhabung ein Kinderspiel. Ich kann den Dreame H13 Pro uneingeschränkt empfehlen und ihr könnt den Wischsauger ab sofort für 599 Euro kaufen. Alle Details findet ihr im Testbericht.

1.833 Bewertungen dreame H13 Pro Nass- und Trockensauger, 60 °C Bürstenreinigung, 30... Hygienische Reinigung dank hoher Temperaturen: Die verbesserte Bürste wird mit 60 °C heißem Wasser automatisch gereinigt und sterilisiert, sodass...

Doppel-Kantenreinigung: Die Bürste reinigt entlang der Fußleisten und in engwinkligen Ecken, wodurch schwer zugängliche Bereiche einfacher als je...

Rasenpflege: Dreame A1 ist erhältlich

Dreame erobert den Markt rasant. Mit dem Dreame A1 gibt es einen neuen Mähroboter, der auf einen Draht verzichtet. Die Navigation erfolgt per Laser und man muss kein zusätzliches Zubehör verlegen oder aufstellen. Eine per Laser erstellte Karte könnt ihr im Nachgang anpassen und auch NoGo-Zonen einrichten. Für 1.999 Euro könnt ihr euch den Dreame A1 sichern. Mehr Details findet ihr in diesem Artikel.

Tineco Floor One S7 FlashDry: Heiße Selbstreinigung

Ähnlich wie beim Dreame H13 Pro reinigt auch der Tineco Floor One S7 FlashDry seine Bürste mit heißem Wasser für eine noch tiefere Selbstreinigung. LEDs sorgen dafür, dass auch die hinterste Ecke erleuchtet wird, ebenso sind motorisierte Rollen mit an Bord. Die Arbeitszeit liegt bei rund 40 Minuten und auf dem Display könnt ihr den aktuellen Arbeitsmodi ablesen. Der Tineco Floor One S7 FlashDry startet für 759 Euro. Alle Details gibt es hier.

Tineco Floor ONE S7 FlashDry Nass Trockensauger, 70°C Heißluft-Schnell-Trocknung,... Flashdry Selbstreingungsystem: Im Vergleich zum Tineco Floor One S7 Pro erweitert es Heißlufttrocknungsfunktion. Verwendung von 70°C Frischwasser,...

Ausgeglichenes Druckwasserdurchflusssystem: Der FLOOR ONE S7 FlashDry kann durch stetiger Frischwasserwäsche und effizientem Abwasserrecycling bei...

Mit Essig-Essenz Gerüche vermeiden

Für die praktischen Saug- und Wischroboter haben wir einen Tipp, damit der Schmutzwassertank nicht ganz so ekelig stinkt: Essig-Essenz. Ein kleiner Schuss reicht aus, um die Gerüche zu neutralisieren, wobei ein leichter Essiggeruch zurückbleibt – und das ist deutlich angenehmer. Hier haben wir noch einmal alle Details für euch.

Noch mehr spannende Themen

Neues im Hueblog

Die Philips Hue App bietet fortan auch Widgets auf dem iPhone. In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erklären wir, wie ihr die Widgets einrichtet.