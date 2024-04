Pinocs Schreibtischunterlage integriert iPhone- und AirPods-Lademöglichkeit

Auf meinem Schreibtisch liegt schon ziemlich lange eine Schreibtischunterlage, die nicht nur optisch schön ist, sondern auch die Auflage von Händen und Unterarmen angenehmer gestaltet. Der Aufbau solcher Matten ist oftmals gleich, in dem auf der Unterseite Filz zum Einsatz kommt und auf der Oberseite Leder oder Kunstleder das ganze optisch abrundet. Auch die Pinocs Schreibtischunterlage ist in diesem Verfahren gefertigt und bietet auf der Oberseite PU-Leder und auf der Unterseite Filz, um auch den Schreibtisch selbst zu schützen.

Mit einer Breite von 68 Zentimeter und eine Höhe von 37 Zentimetern ist die Unterlage schön groß, allerdings etwas kleiner als meine aktuelle Matte. Ausreichend Platz für eine große Tastatur und eine Maus ist aber vorhanden, meine ergonomische und leicht größerer Logitech Ergo K860 passt neben der Logitech Lift Maus gut auf die Unterlage.

Pinocs Schreibtischunterlage ist aus PU-Leder und Filz gefertigt

Das PU-Leder fühlt sich angenehmen an, allerdings gibt es keine Farbauswahl und ihr müsst euch demnach für die Farbe Schwarz entscheiden. Durch den Einsatz von PU-Leder ist die Schreibtischunterlage von Haus aus wasserabweisend und geht mal etwas Wasser oder Kaffee daneben, könnt ihr die Matte einfach mit einem Tuch abwischen. Die Verarbeitung ist sehr schön, allerdings ist der Filz auf der Unterseite nicht komplett mit dem Leder vernäht, was dazu führen kann, dass der Filz nicht perfekt ausgerichtet unter der Matte liegt und an der ein oder anderen Stelle mehr oder weniger herausguckt. Optional könnt ihr die Matte auch umdrehen und die Filzoberfläche nutzen, allerdings würde ich dann nicht zu einer Matte mit Leder greifen.

Soweit, so unspektakulär. Das Berliner Unternehmen Pinocs hat sich aber einen Kniff einfallen lassen, wodurch sich die eigene Schreibtischunterlage von den zahlreichen Unterlagen anderer Hersteller abhebt. Als Ergänzung könnt ihr sowohl rechts oder links, ihr könnt die Matte einfach drehen, eine 10 Zentimeter breite Erweiterung magnetisch an die Matte heften, auf der ihr ein iPhone und dir AirPods aufladen könnt. Damit Strom ankommt, muss man das USB-C Kabel mit einer Stromquelle verbinden, zum Beispiel mit einem Netzteil oder direkt an einem MacBook oder Hub.

Unterhalb könnt ihr euer iPhone via MagSafe auflegen, wobei die Magnete das Smartphone stets an Ort und Stelle halten. Da das Ladepad leicht erhöht ist, gibt es keine Probleme mit dem großen Kameramodul und das iPhone wackelt auch nicht. Die Aufladung erfolgt dann mit 7,5 Watt und Qi. Direkt darüber befindet sich eine kleine Mulde, in der ihr die AirPods oder andere Qi-kompatible Kopfhörer aufladen könnt.

Eine warme Oberfläche zum Arbeiten

Mit der Pinocs Schreibtischunterlage wertet ihr nicht nur euren Schreibtisch auf, sondern sorgt auch für mehr Ordnung, da das iPhone und die AirPods immer an gleicher Stelle zu finden sind. Wenn ihr iPhone und AirPods nur ordentlich ablegen wollt, könnt ihr auch einfach das USB-C Kabel oben herausziehen. Eine kleine LED ganz oben visualisiert dabei den Ladestatus: Eine blaue LED zeigt an, dass aktuell kein Gerät geladen wird. Ist die LED Lila, wird ein aktiver Ladevorgang angezeigt. Ein Blinken bedeutet, dass das Netzteil zu schwach ist. Ich persönlich könnte auf eine Status-LED sehr gut verzichten, zumal der Unterschied zwischen Blau und Lila kaum zu erkennen ist.

Fazit

Die Pinocs Schreibtischunterlage ist optisch sehr schlicht, ist aufgrund des nicht angenähten Filz‘ auf der Unterseite aber nicht immer einheitlich. Die Möglichkeit, die Ladeerweiterung sowohl rechts als auch links anzubringen, ist sehr praktisch. Wer möchte, kann diese auch verkehrt anbringen, damit das iPhone oben und die AirPods unten laden, dann steht aber das Pinocs-Logo auf dem Kopf. Eine Unterlage schützt zum einen den Schreibtisch selbst und ist außerdem wärmer, da die Hände und Unterarme nicht direkt auf dem Tisch liegen. Gleichzeitig gibt es einen wasserabweisenden Schutz. Zur Auswahl steht nur eine Farbvariante in Schwarz, weitere Farben sind wünschenswert. Im Online-Shop von Pinocs könnt ihr euch die Schreibtischunterlage für aktuell nur 69,90 Euro statt 119 Euro sichern. Wenn ihr lieber bei Amazon einkauft, müsst ihr dort inklusive Coupon mit 76,41 Euro etwas mehr bezahlen.

