Arlo Essential Reihe: Drei neue Kameras, eine neue Video-Türklingel

Die neue Essential-Reihe von Arlo umfasst vier kompakte Kameras inklusive einer Video-Türklingel. Neu sind die Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera, die Arlo Essential 2K XL Outdoor-Kamera, die Arlo Essential 2K Indoor-Kamera sowie die Arlo 2K kabellose Video-Türklingel. Alle neuen Produkte kann man ab sofort auf www.arlo.com kaufen.

Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera

Die Arlo Essential 2K Outdoor Überwachungskamera ist mit einer 2K-Auflösung ausgestattet und die Kamera kann in einem Blickwinkel von 130 Grad Bewegungen und Objekte erfassen. Mit an Bord ist Nachtsicht in Farbe, Echtzeitgespräche durch Zwei-Wege-Audio, ein leistungsstarker Scheinwerfer bis zu 7 Meter sowie eine 80 dB laute Sirene. Das 2er Set in Weiß kostet 229,99 Euro, das 3er Set schlägt mit 299,99 Euro zu Buche. Mit der separat erhältlichen Arlo Secure Mitgliedschaft kann man Videoclips auch in der Cloud speichern und sie jederzeit in der App aufrufen.

Arlo Essential 2K XL Outdoor-Kamera

Die Arlo Essential 2K XL Outdoor-Kamera ist ebenfalls mit einem Akku ausgestattet, aufgrund der größeren Abmessungen hält die XL-Variante aber vier Mal länger durch. Die Spezifikationen sind ansonsten gleich, Support für Alexa und Google Assistant ist mit an Bord. HomeKit wird hingegen nicht unterstützt. Auch hier gibt es mit Arlo Secure weitere Funktionen, die man ab 4,99 Euro im Monat dazu buchen kann. Zwei Kameras kosten 299,99 Euro, für drei Kameras werden 399,99 Euro fällig.

Arlo Essential 2K Indoor-Kamera

Für den Innenbereich gibt es die neue Arlo Essential 2K Indoor-Kamera, die auch mit einer hohen 2K-Auflösung aufwartet, um mehr Details zu sehen. Mit einem 130 Grad Sichtfeld wird ein großer Bereich abgedeckt und die Indoor-Variante verfügt zusätzlich über eine Blende, die die Kamera blind schalten kann. Arbeitet die Kamera im Modus „Zuhause“ wird einfach die Blende geschlossen und es sind keine Aufnahmen möglich. Die Kamera wird einfach an den Strom angeschlossen und kann per Standfuß oder Wandhalterung aufgestellt beziehungsweise montiert werden. Das 2er Set kostet 179,99 Euro, allerdings listet die Arlo-Webseite dieses Set als derzeit ausverkauft.

Arlo 2K kabellose Video-Türklingel

Während ihr mit den Kameras euer Haus und euer Grundstück überwachen könnt, eignet sich die Arlo 2K kabellose Video-Türklingel für den Eingangsbereich. Clips werden in 2K und in Farbe gestreamt und aufgenommen, zudem ist eine Sirene integriert, die mögliche Einbrecher abschrecken kann. Das Sichtfeld ist mit 180 Grad besonders groß, sodass Personen komplett dargestellt werden. Bei einer Türklingel ist Zwei-Wege-Audio natürlich mit dabei und wenn jemand an der Tür klinglet, könnt ihr einen Videoanruf auf einem verbundenen iPhone starten und so mit den Personen vor der Tür sprechen. Regen, Sonne, Wind oder Schnee, die Arlo Video-Türklingel ist wetterfest und man kann sie zwischen -20 und +45 Grad betreiben. Ein optionaler Chime lässt sich separat oder direkt im Bundle kaufen. Die Arlo 2K kabellose Video-Türklingel kostet 159,99 Euro, zusammen mit dem Türgong sind es 189,99 Euro.