Für 9 Euro: Apple verkauft ab sofort Ohreinsätze für die AirPods Pro

Anfang Januar haben wir berichtet, wie man neue Silikontips für die AirPods Pro bei Apple bestellen kann. Damals war das ziemlich kompliziert und zugleich sehr teuer. Ab sofort gibt es eine einfache Möglichkeit Ersatz zu bestellen.

Ab sofort verkauft Apple die „AirPods Pro Silikontips“ im 2er Set für 9 Euro. Verfügbar in den Varianten Klein, Mittel und groß. Bei heutiger Bestellung kommen die neuen Ohreinsätze am 17. April bei euch an.

Falls ihr eure Silikontips verloren habt oder diese möglicherweise defekt sind, könnt ihr so schnell und einfach Ersatz bestellen.