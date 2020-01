Die AirPods Pro lagen sicherlich unter dem ein oder anderen Weihnachtsbaum. Erstmals verwendet Apple bei dem Pro-Modell Ohreinsätze aus Silikon. Die Vorgänger kamen ohne aus, damit die AirPods Pro aber Geräusche besser isolieren, ist die Entscheidung gut. Doch was ist, wenn man die kleinen Silikonaufsätze verliert oder sie kaputt gehen?

Die Lösung ist einfach: Apple verkauft Ersatz. Für 3,50 Euro könnt ihr ein Paar Ohreinsätze in den Größen Klein, Mittel oder Groß kaufen. Für ein Paar Silikonaufsätze kein Schnäppchen, aber okay. Jetzt kommt jedoch das große ABER: Wer neue Ohreinsätze bestellt, muss noch eine Servicegebühr in Höhe von 13,50 Euro bezahlen und kommt am Ende auf einen Endpreis von 16,07 Euro. Für ein neues Paar Ohreinsätze!

Das finde ich schon ziemlich heftig. Warum kann man die Ohreinsätze nicht einfach ganz normal im Apple Online-Store kaufen? Wieso muss man dafür den Support kontaktieren und dann diesen hohen Aufpreis zahlen? Das ist einfach nicht kundenfreundlich.

AirPods Pro: So bestellt ihr neue Ohreinsätze

Über diesen Link kommt ihr zum Support

„Ohreinsätze der AirPods Pro austauschen“ wählen

„Ersatz bestellen“ wählen und die Größe der Ohreinsätze wählen

Mit Servicegebühr landet man bei 16,07 Euro

Hinweis: Wenn ihr die AirPods Pro noch nicht mit eurer Apple ID registriert habt, müsst ihr einmalig die Seriennummer eingeben. Diese könnt ihr am iPhone unter Einstellungen > Allgemein > Info > AirPods von [DEIN NAME] > Seriennummer einsehen. Die AirPods müssen mit dem iPhone verbunden sein. Optional findet ihr die Seriennummer auch im Deckel des Ladecases unten rechts.

Die Frage an euch: Was sagt ihr zu diesem Vorgehen? Sollte Apple hier eine einfache, schnelle und günstige Möglichkeit anbieten, um an Ersatz zu kommen?