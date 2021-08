Google Maps: Dunkelmodus, Standortfreigabe & Widgets

In einem neuen Blog-Eintrag macht Google auf die Neuerungen in Google Maps (App Store-Link) aufmerksam. Während die Widgets schon per Update verteilt wurden, werden die weiteren Neurungen in den kommenden Tagen für alle verfügbar gemacht.

Und auf den Dunkelmodus freuen sich sicherlich viele von euch. Jetzt wird die Karte auch dunkel angezeigt, wenn der Dark Mode auf iPhone oder iPad aktiv ist. Gleichzeitig wird man fortan auch seinen Standort für Freunde über iMessage freigeben können. Der eigene Standort wird live aktualisiert und standardmäßig für eine Stunde geteilt, wobei ihr das Zeitfenster selbst festlegen könnt.

Die neuen Funktionen werden in den kommenden Tagen ausgerollt, stellt sicher, dass ihr immer die neuste App-Version installiert habt.